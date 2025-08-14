Torrent recuperará el edificio de 'La Malagueña' como centro social para familias y jóvenes El Ayuntamiento invertirá 150.000 euros en la rehabilitación de la planta baja para convertirla en un espacio de atención, ocio y apoyo comunitar

Nacho Roca Torrent Jueves, 14 de agosto 2025, 16:01 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marcha un proyecto para devolver la vida al edificio municipal conocido como La Malagueña, situado en la Plaza Colón y cerrado desde su adquisición en 2019. La actuación, que cuenta con financiación estatal vinculada a la recuperación tras la dana, permitirá rehabilitar y acondicionar la planta baja de este inmueble de 1965 para transformarlo en un centro social de referencia.

Con una inversión prevista de 150.000 euros, el espacio se destinará a la atención y desarrollo de actividades dirigidas especialmente a la infancia, adolescencia y juventud. Dispondrá de sala multiusos, despacho de atención social, aseos adaptados e instalaciones modernas, cumpliendo criterios de accesibilidad y eficiencia energética.

La alcaldesa accidental, Mª Ángeles Lerma, ha destacado que se trata de «una necesidad real de la ciudad» y ha subrayado que el proyecto «responde a una demanda vecinal para dar uso a edificios municipales que permanecían cerrados».

El nuevo recurso permitirá organizar talleres, actividades de ocio educativo, programas psicosociales y encuentros comunitarios. Además, la intervención contribuirá a mejorar la estética del entorno urbano, junto a la emblemática Torre, sin que suponga un sobrecoste para los vecinos gracias a la captación de ayudas externas.

El consistorio prevé que las obras duren unos tres meses, con el objetivo de que el centro abra sus puertas lo antes posible. «Queremos una Torrent con espacios donde niños y jóvenes puedan crecer, formarse y convivir. La recuperación de La Malagueña es una apuesta por su bienestar y por reforzar la cohesión social de la ciudad», ha señalado Lerma.