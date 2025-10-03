Torrent presenta el programa infantil para el 9 d'Octubre

S. V. VALENCIA Viernes, 3 de octubre 2025, 11:55 Comenta Compartir

Con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de Torrent ha organizado un completo programa de actividades infantiles bajo el título «9 d'Octubre Infantil», con el objetivo de que los más pequeños disfruten, aprendan y se acerquen a la identidad valenciana a través del juego, el teatro y la tradición oral.

Durante tres días, las plazas y calles de la ciudad se llenarán de propuestas culturales y lúdicas pensadas para toda la familia, con especial atención a la infancia. Desde cuentacuentos y representaciones teatrales hasta juegos tradicionales y talleres vinculados a la historia y las costumbres valencianas, la programación busca transmitir de manera divertida el valor de las raíces culturales y la importancia de mantener vivas las tradiciones.

La agenda dará comienzo este viernes, 3 de octubre, a las 19:00 h en la Plaza Unió Musical, con la actividad «Xip, xap, conte, contat», una cita que inaugurará el ciclo con historias llenas de fantasía, humor y valores.

El sábado, 4 de octubre, Torrent vivirá una mañana intensa en varios puntos de la ciudad. A las 11:00 h, se desarrollarán los Jocs Tradicionals Artesans en la Plaza Fra Antoni Panes y los Contes valencians festius en la Plaza América, dos propuestas que combinan la diversión con el conocimiento de la cultura popular. A las 12:00 h, la Plaza Unió Musical será el escenario de más Jocs Tradicionals, mientras que en la Avenida Olímpica los niños podrán disfrutar del contacontes «Amparito, la filla del mestre», una narración entrañable que une tradición y educación en valores.

El programa continuará el domingo, 5 de octubre, con actividades que ponen en valor elementos patrimoniales y festivos de la cultura valenciana. A las 11:00 h en la Plaza Fra Antoni Panes, se ofrecerá el taller «Mosaic de Nolla, una tradició molt valenciana», que acercará a los niños una de las artes decorativas más características de la comarca. A las 12:00 h, la Avenida Olímpica acogerá «Jocs d'ahir, hui i de sempre», mientras que en la Plaza Unió Musical se representará la obra de teatro infantil «En Jaume I», un espectáculo que acercará de forma amena la figura histórica del rey conquistador a los más pequeños. La programación se cerrará a las 19:00 h en la Plaza Mayor con el espectáculo «Rondalles per a la Xicalla», que organiza el Grup de Ball de Torrent.

Con este programa, el Ayuntamiento de Torrent refuerza su compromiso con la promoción de la cultura valenciana desde la infancia, apostando por un modelo de celebración participativo, educativo y familiar.

El Ayuntamiento invita a todas las familias torrentinas a participar en esta programación, que se extenderá durante todo el fin de semana y que está pensada para disfrutar en compañía. El 9 d'Octubre Infantil es, además, una antesala a los actos conmemorativos del Día de la Comunitat Valenciana, poniendo de relieve la importancia de transmitir las raíces culturales desde las primeras edades.