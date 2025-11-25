Torrent presenta una nueva edición de 'Rutes del Temps' La actividad invita a un viaje a la época medieval para celebrar la Carta de Poblament

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Concejalía de Cultura, presenta una nueva edición de sus reconocidas Rutes del Temps per Torrent, una iniciativa que invita a vecinos y visitantes a descubrir los capítulos más fascinantes de la historia local. Este año, la ruta programada para el sábado 29 de noviembre, bajo el título «Torrent Medieval», coincide con la celebración del aniversario de la Carta de Poblament de 1248, otorgada el 28 de noviembre, uno de los hitos fundacionales del municipio.

La actividad dará comienzo a las 10:30 h, con un total de 60 plazas disponibles, y llevará a los participantes a recorrer los escenarios clave del Torrent medieval, un periodo marcado por la presencia y gobierno de la Orden de los Hospitalarios, protagonistas de la configuración del territorio en sus primeros siglos de historia. La ruta será guiada por Pepé Royo, cronista oficial de Torrent, cuya narración permitirá comprender el contexto, los personajes y las transformaciones de aquella época.

La experiencia estará enriquecida por las teatralizaciones de Cucurucú Teatre, que darán vida a escenas y personajes vinculados a la sociedad medieval, convirtiendo el paseo histórico en una vivencia inmersiva y didáctica.

Esta edición de Rutes del Temps se celebra en la mañana previa a los Premios Carta de Poblament, que tendrán lugar esa misma tarde y que reconocen la labor cultural, social y patrimonial en la ciudad.

Según el concejal de Cultura, Aitor Sánchez, «'Rutes del Temps' se ha consolidado como una de las propuestas culturales más queridas por la ciudadanía, porque nos permite redescubrir Torrent de una forma dinámica, teatralizada y rigurosa. Con esta ruta medieval queremos rendir homenaje a nuestro origen como municipio y acercar a los vecinos una etapa clave de nuestra identidad».

Sánchez añade que «la colaboración entre guías expertos y compañías teatrales locales es uno de los grandes valores de este proyecto, que transforma nuestras calles en un escenario vivo donde aprender y disfrutar al mismo tiempo».

Las inscripciones, «Torrent Medieval», son gratuitas y se pueden realizar a partir del miércoles 26 de noviembre a través del portal oficial: https://inscripciones.torrent.es/