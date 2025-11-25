Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un toque entre un coche y un camión provoca un atasco kilométrico en la Pista de Silla durante dos horas
Actividad celebrada en Torrent para la difusión de la historia local. LP

Torrent presenta una nueva edición de 'Rutes del Temps'

La actividad invita a un viaje a la época medieval para celebrar la Carta de Poblament

P. M.

VALENCIA

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:20

Comenta

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Concejalía de Cultura, presenta una nueva edición de sus reconocidas Rutes del Temps per Torrent, una iniciativa que invita a vecinos y visitantes a descubrir los capítulos más fascinantes de la historia local. Este año, la ruta programada para el sábado 29 de noviembre, bajo el título «Torrent Medieval», coincide con la celebración del aniversario de la Carta de Poblament de 1248, otorgada el 28 de noviembre, uno de los hitos fundacionales del municipio.

La actividad dará comienzo a las 10:30 h, con un total de 60 plazas disponibles, y llevará a los participantes a recorrer los escenarios clave del Torrent medieval, un periodo marcado por la presencia y gobierno de la Orden de los Hospitalarios, protagonistas de la configuración del territorio en sus primeros siglos de historia. La ruta será guiada por Pepé Royo, cronista oficial de Torrent, cuya narración permitirá comprender el contexto, los personajes y las transformaciones de aquella época.

La experiencia estará enriquecida por las teatralizaciones de Cucurucú Teatre, que darán vida a escenas y personajes vinculados a la sociedad medieval, convirtiendo el paseo histórico en una vivencia inmersiva y didáctica.

Esta edición de Rutes del Temps se celebra en la mañana previa a los Premios Carta de Poblament, que tendrán lugar esa misma tarde y que reconocen la labor cultural, social y patrimonial en la ciudad.

Según el concejal de Cultura, Aitor Sánchez, «'Rutes del Temps' se ha consolidado como una de las propuestas culturales más queridas por la ciudadanía, porque nos permite redescubrir Torrent de una forma dinámica, teatralizada y rigurosa. Con esta ruta medieval queremos rendir homenaje a nuestro origen como municipio y acercar a los vecinos una etapa clave de nuestra identidad».

Sánchez añade que «la colaboración entre guías expertos y compañías teatrales locales es uno de los grandes valores de este proyecto, que transforma nuestras calles en un escenario vivo donde aprender y disfrutar al mismo tiempo».

Las inscripciones, «Torrent Medieval», son gratuitas y se pueden realizar a partir del miércoles 26 de noviembre a través del portal oficial: https://inscripciones.torrent.es/

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  3. 3 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  4. 4 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  5. 5

    La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala
  6. 6 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  7. 7 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
  8. 8

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  9. 9 Detienen a un camionero drogado por el atropello mortal de un anciano en Algemesí
  10. 10 Un reventón fuerza a cerrar parte del Jardín del Turia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Torrent presenta una nueva edición de 'Rutes del Temps'

Torrent presenta una nueva edición de &#039;Rutes del Temps&#039;