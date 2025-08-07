Torrent pone en marcha el centro social del Xenillet devastado tras la dana

A. T. Alzira Jueves, 7 de agosto 2025, 10:40 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrent, con la colaboración de la empresa municipal Nous Espais Torrent S.A., ha finalizado la rehabilitación del Centro Social Xenillet, que se llevó a cabo a través de contratos de emergencia con recursos propios y gracias a la posterior asignación de la subvención estatal de 4,8 millones de euros destinada al municipio dentro del Plan de Respuesta Inmediata y Reconstrucción tras la dana.

En Torrent, uno de los puntos más críticos, fue el que provocó el violento desbordamiento del barranco, que afectó gravemente tanto a las zonas aledañas del mismo como a las infraestructuras que lo cruzan (puentes, pasarelas, pasos...) y a los inmuebles situados en sus márgenes, particularmente en la zona sur. Uno de los edificios más impactados fue el Centro Social del barrio del Xenillet, un espacio fundamental para la atención ciudadana y el desarrollo social, adscrito a la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrent.

Ubicado entre las calles Virgen de Fátima y Albades, justo en el borde del barranco del Poyo, el centro sufrió una inundación severa en su planta baja, que causó daños materiales irreparables: pérdida total y absoluta de mobiliario, equipamiento, enseres y un deterioro de sus elementos constructivos profundo en la estructura e instalaciones como tabiques, puertas, falsos techos, equipos de climatización y ascensor.

Conscientes de la función social estratégica que desempeña este centro, punto neurálgico y herramienta clave de atención social en el barrio del Centro Social Xenillet, el Ayuntamiento activó de inmediato un plan de emergencia de rehabilitación integral de la planta baja y acometer con urgencia las actuaciones necesarias para garantizar su reactivación inmediata en condiciones de seguridad y óptimo servicio para usuarios y profesionales en el menor plazo posible.

Las obras de reparación ejecutadas en el Centro Social Xenillet han permitido recuperar la funcionalidad de este espacio municipal fundamental para la atención social del barrio. Las actuaciones han abarcado trabajos de albañilería, reparación estructural, revestimientos y carpintería interior, iluminación, instalaciones eléctricas y de climatización, cerrajería, fontanería, saneamiento, pintura y limpieza, desescombro y trabajos complementarios, con el objetivo de devolver al edificio sus condiciones óptimas de uso y garantizar la seguridad, el confort y la salubridad para los usuarios y trabajadores.

Estas obras han permitido devolver la seguridad, funcionalidad y condiciones óptimas del edificio, garantizando que el centro vuelva a prestar servicio en el menor tiempo posible a los vecinos afectados por la catástrofe y vuelva a desempeñar un papel clave en el acompañamiento social de colectivos vulnerables y en la vertebración del tejido social del barrio del Xenillet.