Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
Centro social reformado en Torrent. LP

Torrent pone en marcha el centro social del Xenillet devastado tras la dana

El edificio, ubicado junto al barranco del Poyo, sufrió graves daños al inundarse toda la planta baja

A. T.

Alzira

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:40

El Ayuntamiento de Torrent, con la colaboración de la empresa municipal Nous Espais Torrent S.A., ha finalizado la rehabilitación del Centro Social Xenillet, que se llevó a cabo a través de contratos de emergencia con recursos propios y gracias a la posterior asignación de la subvención estatal de 4,8 millones de euros destinada al municipio dentro del Plan de Respuesta Inmediata y Reconstrucción tras la dana.

En Torrent, uno de los puntos más críticos, fue el que provocó el violento desbordamiento del barranco, que afectó gravemente tanto a las zonas aledañas del mismo como a las infraestructuras que lo cruzan (puentes, pasarelas, pasos...) y a los inmuebles situados en sus márgenes, particularmente en la zona sur. Uno de los edificios más impactados fue el Centro Social del barrio del Xenillet, un espacio fundamental para la atención ciudadana y el desarrollo social, adscrito a la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrent.

Ubicado entre las calles Virgen de Fátima y Albades, justo en el borde del barranco del Poyo, el centro sufrió una inundación severa en su planta baja, que causó daños materiales irreparables: pérdida total y absoluta de mobiliario, equipamiento, enseres y un deterioro de sus elementos constructivos profundo en la estructura e instalaciones como tabiques, puertas, falsos techos, equipos de climatización y ascensor.

Conscientes de la función social estratégica que desempeña este centro, punto neurálgico y herramienta clave de atención social en el barrio del Centro Social Xenillet, el Ayuntamiento activó de inmediato un plan de emergencia de rehabilitación integral de la planta baja y acometer con urgencia las actuaciones necesarias para garantizar su reactivación inmediata en condiciones de seguridad y óptimo servicio para usuarios y profesionales en el menor plazo posible.

Las obras de reparación ejecutadas en el Centro Social Xenillet han permitido recuperar la funcionalidad de este espacio municipal fundamental para la atención social del barrio. Las actuaciones han abarcado trabajos de albañilería, reparación estructural, revestimientos y carpintería interior, iluminación, instalaciones eléctricas y de climatización, cerrajería, fontanería, saneamiento, pintura y limpieza, desescombro y trabajos complementarios, con el objetivo de devolver al edificio sus condiciones óptimas de uso y garantizar la seguridad, el confort y la salubridad para los usuarios y trabajadores.

Estas obras han permitido devolver la seguridad, funcionalidad y condiciones óptimas del edificio, garantizando que el centro vuelva a prestar servicio en el menor tiempo posible a los vecinos afectados por la catástrofe y vuelva a desempeñar un papel clave en el acompañamiento social de colectivos vulnerables y en la vertebración del tejido social del barrio del Xenillet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  2. 2 Un hospital valenciano, entre los 25 mejores de España según Forbes
  3. 3 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  4. 4

    Indignación en las autoescuelas valencianas: «Es imposible sacarse el carnet»
  5. 5

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  6. 6 Dos menores atendidas por un incendio en una vivienda en Portsaplaya
  7. 7

    La caída del último coloso de la antigua Fe
  8. 8 El municipio de la Comunitat más barato para comprar casa está a apenas hora y media en coche de Valencia
  9. 9

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  10. 10 La Orquesta Panorama cancela su actuación en Castellón y anuncia nueva parada en una localidad valenciana este agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Torrent pone en marcha el centro social del Xenillet devastado tras la dana

Torrent pone en marcha el centro social del Xenillet devastado tras la dana