Torrent inaugura la Semana del Mayor La jornada comienza con una marcha por la avenida al Vedat y la lectura de un manifiesto en defensa de los derechos de las personas mayores

Torrent ha celebrado este miércoles el Día Internacional de las Personas Mayores, una fecha señalada en el calendario que en la ciudad marca el inicio de la Semana del Mayor, una serie de actividades destinadas a rendir homenaje a la población de mayor edad y poner en valor su papel activo en la sociedad.

La jornada ha arrancado con una marcha reivindicativa que, bajo el lema «Somos Esenciales – Som essencials», ha recorrido la Avenida al Vedat desde la Fuente de las Ranas hasta la Plaza Obispo Benlloch. En ella han participado centenares de mayores, acompañados por usuarios de los tres centros municipales, residencias y centros de día. Al frente de la marcha han estado la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, el concejal de Servicios Sociales, Arturo García, así como los presidentes de los centros de mayores y otros miembros de la corporación municipal.

Una vez en la plaza, los asistentes han dado lectura a un manifiesto en defensa de los derechos de las personas mayores, reivindicando su papel fundamental en la sociedad y su aportación diaria en ámbitos como la familia, la transmisión de valores y la vida comunitaria.

En este sentido, la alcaldesa Amparo Folgado subrayó la importancia de los mayores en la vida social y familiar de la ciudad: «Las personas mayores sois esenciales en nuestra ciudad y en nuestras familias. Con vuestra sabiduría, experiencia, cariño y apoyo diario —muchas veces cuidando de vuestros nietos— hacéis que Torrent sea una ciudad más fuerte y unida. Por eso, contar con vosotros es fundamental, porque sin las personas mayores no seríamos lo que somos».

Tras este acto institucional, la mañana ha continuado con una mascletá de Hermanos Caballer en el Centro Virgen del Olivar -mascletà que fue aplazada en marzo por lluvias y que se ha disparado en el Día Internacional de las Personas Mayores-, que ha llenado de pólvora y color la celebración, y con un almuerzo de hermandad en el que los asistentes han compartido un momento de convivencia y alegría.

La programación de la Semana del Mayor continuará esta misma tarde con distintas propuestas:

16:00 h – La Hora del Café: dentro del Programa Soledad no Deseada, se proyectará el cortometraje «Viejos» en el Centro Virgen del Olivar, acompañado de un cine fórum.

18:30 h – Desfile de moda: organizado por Peluquería Loli en la Plaza Mayor, a los pies de la Torre, con la asistencia del concejal de Servicios Sociales. Al finalizar, se repartirá horchata y fartons a todos los participantes y asistentes.

19:00 h – Concierto de la Agrupación Musical Els Majors de l'Horta Sud, que pondrá el broche musical a la jornada inaugural de esta semana festiva y cultural.

La programación se prolongará durante toda la semana con actividades culturales, sociales y deportivas, hasta culminar el viernes con la tradicional Comida del Mayor en el Ágora del Parc Central. Con ello, Torrent reafirma su compromiso con las personas mayores, celebrando su papel esencial en la sociedad y fomentando su participación activa en la vida comunitaria.