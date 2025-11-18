Torrent impulsa la Feria de Empleo Talento Joven junto a Cámara Valencia La jornada se celebrará el 26 de noviembre en el Antic Mercat, de 9:00 a 14:00 horas

P. M. VALENCIA Martes, 18 de noviembre 2025, 14:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrent, a través de IDEA'T, y en colaboración con Cámara Valencia, celebrará el próximo miércoles 26 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas, una nueva edición de la Feria de Empleo Talento Joven, un encuentro dirigido especialmente a jóvenes del municipio y del área metropolitana, que podrán acceder a entrevistas de trabajo, talleres formativos, charlas motivacionales y un amplio programa de actividades orientadas a mejorar su empleabilidad.

El evento tendrá lugar en el Antic Mercat de Torrent (C/ Cervantes, 1), que volverá a convertirse en un espacio de impulso laboral, encuentro empresarial y generación de oportunidades reales de acceso al mercado de trabajo.

La Feria de Empleo Talento Joven es un espacio diseñado para que los participantes puedan acercarse directamente a empresas, recibir asesoramiento profesional, formarse en nuevas competencias y mejorar su preparación para afrontar procesos de selección.

La jornada combinará actividades prácticas, entrevistas reales de trabajo y contenidos inspiradores, con una programación dinámica adaptada a las necesidades actuales del mercado laboral.

En esta edición participarán 19 empresas que ofrecerán sus vacantes a través del maratón de entrevistas programado a lo largo de la mañana. Los departamentos de Recursos Humanos estarán presentes para seleccionar candidatos, resolver dudas y conocer perfiles profesionales locales.

Los jóvenes interesados en participar deben completar el proceso de inscripción hasta el 24 de noviembre, a través de la plataforma del evento, https://www.feriaempleovalencia.com/login

Además, los asistentes tendrán acceso a un programa formativo con conferencias, charlas y talleres dirigidos por profesionales de referencia, del ámbito audiovisual, del desarrollo web, la comunicación, el deporte y los recursos humanos.

A lo largo de la mañana se desarrollará un programa diverso y motivador que combina formación, orientación laboral y experiencias inspiradoras:

09:00 · Recepción de asistentes

09:30 · Bienvenida y presentación institucional

10:00 · Inicio de entrevistas de trabajo con empresas

10:00 · Conferencia: «Una vida de película dedicada al Motorsport»

A cargo del piloto de rallies Carlos Tatay, que compartirá una historia personal de superación y motivación basada en su trayectoria profesional y vital.

11:00 · Pausa – Almuerzo café

11:30 · Taller: «Sin excusas en el set: interpreta tu mejor versión»

Impartido por Berni Mir, desarrollador web, publicista y profesor del programa Talento Joven. Una sesión dinámica para mejorar la comunicación, la seguridad y la autoconfianza en entrevistas de trabajo.

12:30 · Charla: «En busca de talento: ¿qué valoran las empresas?»

Representantes de empresas participantes explicarán qué buscan actualmente en los candidatos, cómo evalúan perfiles y qué cualidades marcan la diferencia en los procesos de selección.

La jornada estará conducida por María Fuster, presentadora de televisión y comunicadora audiovisual, que dinamizará todo el encuentro.

La Feria de Empleo Talento Joven busca no solo generar oportunidades laborales reales, sino también impulsar el desarrollo personal, la adquisición de nuevas habilidades y la motivación de los jóvenes. Cada actividad está pensada para favorecer la creación de un itinerario formativo que ayude a los participantes a desenvolverse con mayor seguridad en un mercado laboral competitivo.

La concejala de Empleo, Sandra Fas, ha subrayado «la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento de Torrent e IDEA'T con Cámara Valencia para ofrecer a los jóvenes del municipio un espacio donde puedan crecer profesionalmente, descubrir nuevas oportunidades y conectar con empresas que buscan talento».

«Esta Feria es una puerta abierta hacia el futuro laboral de muchos torrentinos y una muestra del compromiso del Ayuntamiento con la empleabilidad, el desarrollo profesional y la capacitación de nuestra juventud», añadió Fas.

Asimismo la concejala, ha resaltado que «en un mercado laboral en constante evolución, es esencial promover iniciativas que preparen a los jóvenes frente a los nuevos retos profesionales, fomenten su autonomía y potencien su talento local».