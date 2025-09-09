Torrent estrena el curso político con mejoras en servicios sociales, cultura e infraestructuras El Ayuntamiento avanza en los proyectos de reconstrucción tras la dana

Paco Moreno Valencia Martes, 9 de septiembre 2025, 11:58

El Ayuntamiento de Torrent ha celebrado este martes la primera sesión de la Junta de Gobierno Local del nuevo ejercicio político. La reunión, presidida por la alcaldesa Amparo Folgado, ha servido para dar luz verde a un amplio paquete de resoluciones que abarcan servicios sociales, inversiones en infraestructuras, cultura y mejoras en el espacio público de la ciudad.

Entre los asuntos aprobados, destaca la aprobación del inicio del expediente de contratación para la gestión del servicio de peluquería en los centros municipales de personas mayores. Asimismo, se ha adjudicado el contrato del servicio del programa «Menjar a domicili», que garantiza la alimentación adecuada de las personas dependientes y en situación de vulnerabilidad.

La sesión ha dado luz verde al proyecto de construcción de nuevos espacios deportivos al aire libre en la calle Mauros. Esta iniciativa se financiará en parte con la subvención concedida por el Ministerio de Juventud e Infancia, en el marco de las ayudas para paliar los daños provocados por la dana.

También se ha aprobado la certificación final de las obras de reparación de drenaje, calzada y defensas del paso de la CV-411 en la cañada de Pequé, con lo que se da por concluida una actuación esencial para mejorar la seguridad viaria tras los daños causados por la dana.

La sesión ha incluido la adjudicación de las obras de alumbrado público en la Urbanización Bonavista, un proyecto muy demandado por los vecinos y que permitirá modernizar la red eléctrica, mejorar la eficiencia energética y reforzar la seguridad en este entorno residencial.

En materia cultural, se ha aprobado el convenio de colaboración con la Junta Central de Hermandades de Semana Santa de Torrent, destinada a la promoción de las actividades propias de esta fiesta declarada de Interés Turístico Autonómico, así como al impulso de la Casa Museo de la Semana Santa.

Dentro del área de Hacienda y Recursos Humanos, se ha dado el visto bueno a la modificación presupuestaria, aprobada en el pleno de julio, necesaria para la implantación progresiva del sistema de carrera profesional del personal municipal, en cumplimiento de una sentencia y de los acuerdos alcanzados en la Mesa General de Negociación.

La alcaldesa Amparo Folgado ha manifestado que «esta primera Junta de Gobierno Local del nuevo ejercicio marca el inicio de una etapa en la que Torrent seguirá avanzando con proyectos de futuro y también con medidas sociales que ponen a las personas en el centro de la acción política».

Folgado ha añadido que «hemos dado pasos importantes en materia de infraestructuras, a los mayores y de impulso cultural, siempre con la vista puesta en mejorar la calidad de vida de los torrentinos y torrentinas».