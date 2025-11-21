Torrent elimina la zona más inundable de El Vedat con un nuevo colector La insuficiencia de la red de evacación aumentaba el riesgo de saturación de las tuberías con fuertes lluvias

El Ayuntamiento de Torrent ha concluido este viernes las obras de mejora del drenaje pluvial en la calle Santa Rosa de Lima, una actuación largamente esperada y reclamada por los vecinos de El Vedat, especialmente por los residentes de la zona y los usuarios de la residencia de mayores ubicada en este enclave. La ejecución se cierra con éxito tras varios meses de trabajos que han permitido modernizar por completo la capacidad hidráulica de la vía, resolviendo un problema histórico de acumulación de agua que afectaba a viviendas, accesos y espacios públicos.

La calle Santa Rosa de Lima se ubica en un punto especialmente vulnerable, una zona de pendiente que actúa como corredor natural de escorrentías procedentes de las cotas más altas del Vedat. En episodios de lluvias intensas -cada vez más frecuentes y torrenciales- el agua se acumulaba en la vaguada situada frente a la residencia de mayores, generando inundaciones recurrentes y situaciones de riesgo tanto para personas como para bienes materiales.

La antigua red de drenaje, dotada únicamente de rejillas tipo tramex conectadas a un colector DN 300 mm, resultaba claramente insuficiente y había quedado totalmente desbordada frente a los caudales actuales. Este déficit estructural provocaba anegamientos que se reproducían año tras año, afectando a viviendas, accesos y a la propia residencia.

Con la finalización de los trabajos, el Ayuntamiento de Torrent consigue dar solución a uno de los puntos críticos del Vedat, reforzando la resiliencia del barrio y garantizando que episodios de lluvia intensa no vuelvan a comprometer la seguridad de la zona.

La intervención ha consistido en la instalación de un nuevo colector de gran capacidad (DN 800) y 130 metros de longitud, acompañado de nuevos pozos de registro y modernos sistemas de captación mediante imbornales y rejas capaces de interceptar grandes caudales de agua. Este nuevo colector permite desviar las escorrentías hacia un punto más favorable aguas abajo, donde la pendiente garantiza un desagüe rápido y eficaz.

La obra sustituye y amplía la red existente, dimensionada hace décadas para un escenario pluviométrico muy distinto del actual. Con este redimensionamiento hidráulico, la evacuación del agua vuelve a operar con la capacidad necesaria para responder a los episodios de lluvia extrema vinculados al cambio climático.

La finalización de la actuación representa un antes y un después para los residentes de Santa Rosa de Lima y del entorno de la residencia de mayores. Las mejoras ejecutadas garantizan el fin de las inundaciones recurrentes que durante años afectaban a viviendas, viales y accesos, y aportan ahora una seguridad mucho mayor tanto para vehículos como para peatones en episodios de lluvia intensa. La protección de la residencia de mayores, uno de los enclaves más sensibles de la zona, queda completamente reforzada, al igual que la tranquilidad de las familias que vivían cada episodio de fuertes lluvias con preocupación. Con esta intervención, el barrio se revaloriza y pasa de ser un punto vulnerable a convertirse en un entorno plenamente protegido, lo que supone una notable mejora en el bienestar y en la calidad de vida de todos sus vecinos.

La actuación ha supuesto una inversión total de cerca de 200.000 euros, financiada por el Ayuntamiento de Torrent y por la empresa mixta Aigües de l'Horta, que ha asumido la dirección técnica y parte de la ejecución de la obra. Esta inversión responde a una reivindicación histórica de los vecinos del Vedat y se enmarca en la estrategia del actual equipo de gobierno para modernizar las infraestructuras hidráulicas y reducir la vulnerabilidad del municipio frente a fenómenos meteorológicos extremos.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha subrayado que «esta obra no es solo una inversión hidráulica: es un compromiso cumplido con los vecinos de El Vedat. Terminamos con décadas de inundaciones y aportamos seguridad, bienestar y calidad de vida. Santa Rosa de Lima deja atrás un problema histórico que durante años había generado preocupación, daños y malestar. Hoy podemos decir que la actuación reivindicada por los vecinos es una realidad».

El concejal de Urbanismo, José Gozalvo -que ya destacó la importancia de esta intervención en su visita inicial a la obra- ha señalado ahora que «con la finalización de los trabajos, cumplimos con una reclamación que los vecinos llevan haciendo más de treinta años. Esta actuación demuestra que cuando se planifica, se invierte y se escucha a la ciudadanía, la ciudad avanza».

La finalización de la intervención en Santa Rosa de Lima forma parte del plan global de modernización de infraestructuras hidráulicas impulsado por el Ayuntamiento para reforzar la seguridad de los barrios más expuestos. El municipio avanza así hacia una ciudad más protegida, sostenible y resiliente, capaz de anticiparse y responder a los efectos de las lluvias extremas que cada vez son más frecuentes.