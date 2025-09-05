Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los alumnos de los colegios de barracones aún pendientes empezarán el curso dos y tres días más tarde que el resto
Escolar en un colegio de Torrent. LP

Torrent convoca las becas de material escolar para este curso

El Ayuntamiento destina 115.800 euros en ayudas para libros y material

P. M.

VALENCIA

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:44

El Ayuntamiento de Torrent abrirá el próximo lunes el plazo de la convocatoria de becas de material escolar destinadas a las familias de la ciudad para el próximo curso 2025/2026. Con estas ayudas económicas, el consistorio busca garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y apoyar a las familias en la adquisición de los recursos básicos que sus hijos e hijas necesitan para desarrollar su formación en las mejores condiciones.

El objetivo de estas becas es paliar las desigualdades sociales que afectan al alumnado y facilitar que todos los estudiantes dispongan del material didáctico necesario. Se trata de una medida de carácter social que favorece a aquellas familias con menor capacidad económica, atendiendo a criterios de renta y necesidades específicas.

La concejala de Educación, María del Rosario Fernández Aracil, ha subrayado que «con esta convocatoria reafirmamos el compromiso del Ayuntamiento de Torrent con la educación equitativa, porque creemos firmemente que ningún niño debe quedarse atrás por no disponer de los recursos básicos para estudiar».

Podrán beneficiarse de estas becas el alumnado matriculado en los centros educativos de Torrent en los siguientes niveles:

· Educación Infantil: alumnado del primer ciclo en la Escuela Infantil Pulgarcito, de las unidades de 2 años en CEIPs, y de segundo ciclo de Infantil.

· Educación Primaria: estudiantes de colegios sostenidos con fondos públicos.

· Educación Secundaria Obligatoria (ESO): alumnado matriculado en institutos públicos de la ciudad.

· Enseñanzas artísticas: también se incluyen ayudas para estudiantes de música y danza en conservatorios oficiales y centros autorizados.

Las becas están destinadas preferentemente a la compra de material escolar y didáctico, como cuadernos, lápices, diccionarios o libros de lectura. Excepcionalmente, también podrán emplearse para adquirir libros de texto. En el caso de los estudios de música y danza, la ayuda se podrá destinar a sufragar los gastos de matrícula e inscripción en los centros oficiales.

El Ayuntamiento ha previsto un presupuesto total de 115.800 euros para esta convocatoria, que se distribuirá de la siguiente manera:

· 32.000 € para Educación Infantil.

· 56.100 € para Educación Primaria.

· 24.000 € para Educación Secundaria Obligatoria.

· 3.700 € para estudios de música y danza.

Cada beca tendrá un importe máximo de 50 euros por alumno, que se abonará una vez presentada la correspondiente factura del material adquirido en establecimientos de Torrent.

Las familias interesadas dispondrán de 15 días hábiles a partir del lunes 8 de septiembre para presentar su solicitud.

Las solicitudes se podrán realizar de manera preferente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (trámite EDUC-001: Becas escolares), aunque también se aceptarán en los registros y oficinas habilitadas.

Estas becas se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ayuntamiento de Torrent, dentro de la línea estratégica para garantizar una educación equitativa y de calidad. El consistorio pone de este modo a disposición de la ciudadanía recursos que contribuyen a la cohesión social y a la mejora del rendimiento escolar, favoreciendo que todo el alumnado pueda afrontar el curso en igualdad de condiciones.

La concejala ha señalado que «estas ayudas son una herramienta esencial para que la educación siga siendo un derecho real y accesible a todas las familias torrentinas, reforzando así nuestro compromiso con el futuro de los más jóvenes».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  2. 2 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  3. 3 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  6. 6 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat
  7. 7 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  8. 8

    Oltra y Rodríguez disparan los rumores sobre un eventual acuerdo para Valencia
  9. 9 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  10. 10 Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Torrent convoca las becas de material escolar para este curso

Torrent convoca las becas de material escolar para este curso