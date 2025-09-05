Torrent convoca las becas de material escolar para este curso El Ayuntamiento destina 115.800 euros en ayudas para libros y material

P. M. VALENCIA Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:44 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrent abrirá el próximo lunes el plazo de la convocatoria de becas de material escolar destinadas a las familias de la ciudad para el próximo curso 2025/2026. Con estas ayudas económicas, el consistorio busca garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y apoyar a las familias en la adquisición de los recursos básicos que sus hijos e hijas necesitan para desarrollar su formación en las mejores condiciones.

El objetivo de estas becas es paliar las desigualdades sociales que afectan al alumnado y facilitar que todos los estudiantes dispongan del material didáctico necesario. Se trata de una medida de carácter social que favorece a aquellas familias con menor capacidad económica, atendiendo a criterios de renta y necesidades específicas.

La concejala de Educación, María del Rosario Fernández Aracil, ha subrayado que «con esta convocatoria reafirmamos el compromiso del Ayuntamiento de Torrent con la educación equitativa, porque creemos firmemente que ningún niño debe quedarse atrás por no disponer de los recursos básicos para estudiar».

Podrán beneficiarse de estas becas el alumnado matriculado en los centros educativos de Torrent en los siguientes niveles:

· Educación Infantil: alumnado del primer ciclo en la Escuela Infantil Pulgarcito, de las unidades de 2 años en CEIPs, y de segundo ciclo de Infantil.

· Educación Primaria: estudiantes de colegios sostenidos con fondos públicos.

· Educación Secundaria Obligatoria (ESO): alumnado matriculado en institutos públicos de la ciudad.

· Enseñanzas artísticas: también se incluyen ayudas para estudiantes de música y danza en conservatorios oficiales y centros autorizados.

Las becas están destinadas preferentemente a la compra de material escolar y didáctico, como cuadernos, lápices, diccionarios o libros de lectura. Excepcionalmente, también podrán emplearse para adquirir libros de texto. En el caso de los estudios de música y danza, la ayuda se podrá destinar a sufragar los gastos de matrícula e inscripción en los centros oficiales.

El Ayuntamiento ha previsto un presupuesto total de 115.800 euros para esta convocatoria, que se distribuirá de la siguiente manera:

· 32.000 € para Educación Infantil.

· 56.100 € para Educación Primaria.

· 24.000 € para Educación Secundaria Obligatoria.

· 3.700 € para estudios de música y danza.

Cada beca tendrá un importe máximo de 50 euros por alumno, que se abonará una vez presentada la correspondiente factura del material adquirido en establecimientos de Torrent.

Las familias interesadas dispondrán de 15 días hábiles a partir del lunes 8 de septiembre para presentar su solicitud.

Las solicitudes se podrán realizar de manera preferente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (trámite EDUC-001: Becas escolares), aunque también se aceptarán en los registros y oficinas habilitadas.

Estas becas se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ayuntamiento de Torrent, dentro de la línea estratégica para garantizar una educación equitativa y de calidad. El consistorio pone de este modo a disposición de la ciudadanía recursos que contribuyen a la cohesión social y a la mejora del rendimiento escolar, favoreciendo que todo el alumnado pueda afrontar el curso en igualdad de condiciones.

La concejala ha señalado que «estas ayudas son una herramienta esencial para que la educación siga siendo un derecho real y accesible a todas las familias torrentinas, reforzando así nuestro compromiso con el futuro de los más jóvenes».