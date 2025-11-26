Torrent comienza a reconstruir la memoria del Reg Mil·lenari de l'Horteta

P. M. VALENCIA Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:42 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrent ha repuesto la señalización turística del Reg Mil·lenari del Barranc de l'Horteta, uno de los senderos más emblemáticos y apreciados por la ciudadanía desde su creación en 2014. Esta actuación ha sido posible gracias a una subvención de 19.500 euros concedida por la Diputación de Valencia dentro del programa de ayudas extraordinarias para la reparación de infraestructuras turísticas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

La línea de subvenciones, dotada con un total de 459.259 euros, está destinada a los municipios de la provincia de Valencia que sufrieron daños en sus recursos turísticos tras aquel episodio de lluvias torrenciales y la barrancada. Torrent presentó su solicitud para recuperar la señalización perdida del Reg Mil·lenari y ahora, tras la concesión de la subvención, se ha podido reponer.

El Reg Mil·lenari del Barranc de l'Horteta es una ruta histórica que recorre más de 14 kilómetros siguiendo el antiguo sistema hidráulico que abastecía Torrent desde época medieval. Su trazado serpentea por el interior del barranco, un entorno natural de gran valor patrimonial que permite descubrir elementos únicos como los restos de un puente romano en el Mas del Jutge, els Arquets de Baix y els Arquets de Dalt, el Azud del Pantano, la Fuente de San Luis, la Fuente del Clot de Bailón, la fuente y mina del Chorro, la antigua cantera, el Arquillo y numerosas infraestructuras relacionadas con la captación, conducción y almacenamiento del agua.

Sin embargo, la dana del 29 de octubre de 2024 provocó una espectacular barrancada que arrasó por completo grandes tramos del recorrido. En muchos puntos, el sendero desapareció literalmente, absorbido por la fuerza del agua. Algunos de los elementos patrimoniales sufrieron daños irreversibles: els Arquets de Baix fueron derribados quedando solamente uno de los ojos de este acueducto tan querido por los torrentinos, parte de los sillares del Azud del Pantà se desprendieron y otros puntos del recorrido quedaron sepultados, desplazados o gravemente alterados.

La señalización interpretativa, paneles de madera, balizas y cartelería instalada en los últimos años, también desapareció casi en su totalidad. Aunque el sendero como tal no puede recuperarse por ahora, el Ayuntamiento subraya la importancia de reconstruir cuanto antes la señalización de los elementos patrimoniales, con independencia de que el trazado quede restituido en el futuro.

El concejal de Turismo, Aitor Sánchez, puso en valor la iniciativa al indicar que la dana «supuso un golpe muy duro para Torrent, también para el sendero del Reg Mil·lenari, que es parte esencial de nuestra historia y uno de los principales atractivos turísticos locales. Esta subvención nos permite dar un paso importante para recuperar su valor interpretativo. Aunque gran parte del camino físico haya desaparecido, su legado sigue ahí, y la nueva señalización ayudará a que quienes visiten el barranco puedan comprender la relevancia histórica de todo este sistema hidráulico».

Desde el área de Medio Ambiente, su concejal José Francisco Gozalvo explicó que «la reconstrucción integral del sendero tal y como era, es prácticamente una utopía a día de hoy», debido al nivel de destrucción del terreno y a los daños sufridos por las infraestructuras patrimoniales.

«Gran parte del sendero ha desaparecido y muchos elementos históricos han quedado gravemente afectados. No podemos hablar de una reconstrucción inmediata. Necesitamos que la Confederación Hidrográfica del Júcar actúe aguas arriba del barranco, recupere los taludes, estabilice la zona y ejecute las obras necesarias para evitar que una tragedia como la del 29 de octubre vuelva a repetirse», dijo.

El concejal recuerda que entre las actuaciones planteadas por el Ayuntamiento se encuentra la adecuación de la antigua cantera, que aquel día llegó a actuar como embalse natural, y la construcción de elementos de laminación y retención de aguas que reduzcan la fuerza de futuras riadas.

«Nuestra intención es que, cuando el barranco esté restaurado y sea seguro, podamos recuperar el sendero. Es una de las rutas más queridas por los torrentinos y uniendo el casco urbano con la Serra Perenxisa, constituye un corredor natural y patrimonial de enorme valor», finalizó.