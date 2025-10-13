Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vallas colocadas en un camino cortado en Torrent. LP

Torrent cierra de nuevo los pasos inundables ante la alerta naranja

El Ayuntamiento pide a la población que respete las vallas y no las aparte de la calzada

P. M.

VALENCIA

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:54

Ante la alerta naranja meteorológica decretada para este lunes a partir de las diez de la mañana, Protección Civil de Torrent, cumpliendo con el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de Inundaciones y el Decreto firmado ayer, ha procedido a cerrar de nuevo los pasos inundables del término municipal.

El camí dels Arquets se volvió a abrir el domingo para dar servicio a vecinos y agricultores. La obra para elevar el paso con marcos de 2x2 metros se retrasará para que haya más accesos. Este será el último paso en cerrarse hoy, al ser una vía que vertebra el término, aunque se clausurará si el barranco de l'Horteta aumenta su caudal, indicaron fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento indicaron que es nec️esario «respetar las vallas y no retirarlas. Está terminantemente prohibido pasar por los pasos inundables cuando haya agua. La prudencia salva vidas».

