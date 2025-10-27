Torrent celebra la Exaltación de Sara Magán, Fallera Mayor Infantil de 2026 El Auditori se llenó de ternura y emoción con el espectáculo «El(s) sentit(s) de les Falles)»

La mañana del domingo estuvo marcada por la emoción, la ternura y la alegría del mundo infantil fallero con la Exaltación de Sara Magán Miquel como Fallera Mayor Infantil de Torrent 2026. Cuando se estaba realizando la recepción oficial a las puertas del Auditori, una repentina lluvia obligó a modificar el protocolo previsto, de modo que toda la comitiva —fallas, autoridades, familiares y medios de comunicación— tuvo que trasladarse al interior del recinto, donde el acto se desarrolló finalmente con la misma solemnidad, calidez y emoción que caracteriza a los grandes momentos falleros. El Auditori de Torrent se convirtió así en un escenario lleno de color, arte y sentimientos, donde los más pequeños fueron los auténticos protagonistas de una ceremonia inolvidable que llevó por título «El(s) sentit(s) de les Falles)».

Sara lució un estrecho de seda de Vives y Marí, modelo GANDHI, en color TINTO de gran elegancia y personalidad, que resaltaba su dulzura y carácter.

La elegancia que lució la Fallera Mayor Infantil de Torrent 2026 y su Corte de Honor fue posible gracias al talento y la dedicación de los proveedores e indumentaristas oficiales, verdaderos guardianes de la tradición valenciana.

Las sedas de Vives y Marí, las manteletas de Artesanía Viana, los aderezos de Creaciones Serres, las peinetas de Castillo Cinceladores, los zapatos de Paco Ochoa, las mantillas de Artesanía Valencia, los alçaors de Mavimar, las calzas de Domingo Artesanías Textiles y los medallones de Dalmau, se unieron en perfecta armonía para dar forma a un conjunto de trajes fiel a la estética, el rigor histórico y la belleza de la indumentaria tradicional.

Especial mención merece la firma SC Indumentaria, responsable del diseño y confección de los trajes de la Corte de Honor y de la Fallera Mayor Infantil de Torrent 2026, que ha vuelto a demostrar su maestría en la combinación de artesanía, innovación y sensibilidad, haciendo visible en cada puntada el alma de las Fallas y el orgullo de representar a Torrent.

El Auditori de Torrent se llenó de magia, ternura y emoción con la representación de «El(s) sentit(s) de les Falles», el espectáculo que acompañó la exaltación de Sara Magán como Fallera Mayor Infantil de Torrent 2026. La propuesta, escrita por Vicent Simó y dirigida por Laura Gómez, Maricarmen Royo y José Gómez, ofreció un entrañable recorrido por los cinco sentidos de la fiesta, mostrando cómo las Fallas se viven con el corazón, con la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. A través de un relato lleno de humor y sensibilidad, el público descubrió junto a Sara el valor de lo que realmente da sentido a la fiesta: las personas, las emociones y los recuerdos compartidos.

Sobre el escenario, niños y niñas de las distintas comisiones falleras de Torrent dieron vida a un montaje participativo y colorido que conquistó al público por su frescura y espontaneidad. Cada escena fue un pequeño homenaje a los oficios y tradiciones falleras —el artista, la florista, el músico, la bunyolera o el indumentarista—, que guiaron a Sara en su viaje sensorial hasta comprender que las Fallas no solo se miran o se escuchan, sino que se sienten.

El acto, organizado por el Ayuntamiento de Torrent y la Junta Local Fallera, dio continuidad al fin de semana de Exaltaciones iniciado el sábado con la exaltación de Andrea Adelantado. En esta ocasión, el público vivió una experiencia escénica original, participativa y cercana, concebida como un viaje a través de los cinco sentidos para descubrir la fiesta desde la mirada curiosa y soñadora de una niña.

El guion, escrito por Vicent Simó, y la dirección escénica a cargo de Laura Gómez, Maricarmen Royo y José Gómez, dieron vida a una propuesta teatral y musical protagonizada íntegramente por niños y niñas falleros de Torrent. Durante la representación, Sara, acompañada de su Corte de Honor, recorría un camino sensorial donde se encontraba con personajes simbólicos: un artista fallero (la vista), un músico y pirotécnico (el oído), una florista (el olfato), una bunyolera (el gusto) y un indumentarista (el tacto).

Cada uno de ellos le enseñaba una lección que iba más allá de lo material: que las Fallas no solo se miran o se escuchan, sino que se sienten. Entre escenas llenas de humor, emoción y complicidad, la pequeña Fallera Mayor Infantil de Torrent fue descubriendo que la verdadera esencia de la fiesta está en las personas, en los gestos cotidianos y en la alegría compartida que hace latir a toda una ciudad.

La puesta en escena, acompañada por un diseño visual lleno de luz y color y bailes tradicionales, transmitió al público infantil un mensaje de optimismo, identidad y emoción colectiva, reflejando el valor del relevo generacional en el mundo fallero.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, impuso la banda a Sara Magán y a su Corte de Honor, acompañada por el concejal de Fallas y presidente de Junta Local Fallera de Torrent, Aitor Sánchez, entre los aplausos del público que llenaba el Auditori. La emoción se hizo visible en el escenario y entre el público, especialmente entre las familias y las comisiones, que vivieron el momento con gran orgullo y ternura.

Sara, con su dulzura y serenidad, supo transmitir la alegría de quien cumple un sueño que representa a toda una ciudad. Su sonrisa iluminó el escenario y se convirtió en el reflejo de la ilusión de cientos de niños y niñas falleros. En cada gesto, mostró la responsabilidad y la emoción de portar la banda de Fallera Mayor Infantil de Torrent, consciente del cariño y la admiración que la rodean. A su alrededor, su Corte de Honor la acompañó con complicidad y afecto, compartiendo un instante que simboliza el futuro, la tradición y la esperanza de las Fallas torrentinas.

A última hora, la exaltación contó también con la presencia especial de la Fallera Mayor Infantil de València 2026, Marta Mercader Roig, quien quiso acompañar a Sara Magán en este día tan significativo. Su llegada fue recibida con gran cariño por parte del público y de la comitiva fallera, compartiendo después un entrañable momento de fotografías junto a Sara y su Corte de Honor, símbolo de la unión y la fraternidad que une a las fallas de Torrent con las de la capital.

El mantenedor de la Fallera Major Infantil de Torrent 2026, emocionado y con un tono divertido y entrañable, dedicó a Sara Magán Miquel unas palabras llenas de cariño, humor y admiración. «Sara, fallera de tota la vida, de la Falla La Vinguda; abans de nàixer ja estaves apuntada a la comissió», bromeó, despertando las sonrisas del público.

Con un estilo cercano, recordó los orígenes falleros y festivos de la familia Magán Miquel, «una família que no només és fallera, sinó festera, que està en totes les celebracions de Torrent». Destacó que sus padres, Nico e Inma, se conocieron en las fiestas de Moros i Cristians, «tot això ha vingut per festes», y subrayó el compromiso y la alegría que siempre han transmitido a sus hijos.

Dirigiéndose a Sara, el mantenedor aseguró que «ho portes en la sang», recordando que su amor por las Fallas viene de una larga tradición familiar. La describió como una niña alegre, participativa y responsable: «Estàs a tots els llocs, Sara —en la cabalgata, el teatre, l'Estoreta, la Carroda o el concurs de declamació— i a més estudies l'ESO amb notes d'excel·lent».

También tuvo palabras muy tiernas hacia su futuro: «Futura professora d'infantil, perquè tens un do especial amb els xiquets i una dolçor que t'acompanya sempre». La definió como una niña inquieta, extrovertida y llena de energía, que disfruta del deporte, el baile, el campito de la iaia i els TikToks «que cada matí es pregunta quin farà hui».

El mantenedor quiso dedicar también unas palabras a la Cort d'Honor, formada por «huit xiquetes amigues molt unides», a quienes describió una a una, destacando de cada una su carácter, su color de traje y la complicidad que las une. «Sou un grup d'amigues que us enteneu, que compartiu rialles, xafardejos i moments únics. Serenitat, responsabilitat, humor, TikToks… Què pot eixir mal? Res.»

En uno de los momentos más emotivos, recordó al grupo que compartió con ellas el año anterior, «Els Explosius», y a las niñas que participaron en las pruebas pero no fueron seleccionadas: «Formeu totes part del somni, i sempre sereu benvingudes en la família del 2026».

«No se m'ocorreix una persona millor per a ser fallera major infantil de Torrent. Estàs preparadíssima. Dalt de l'escenari sou la Cort i la fallera major, però baix sou nou amigues iguals. La banda es guardarà al calaix, però la vostra amistat durarà per sempre.»

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la exaltación de Sara Magán Miquel, Fallera Major Infantil de Torrent 2026, con un discurso lleno de ternura, complicidad y amor por las tradiciones.

«Sara és una xiqueta que fa amigues, de les que sempre fan colla, de les que quan arriba algú nou diu: no te preocupes, vine a mi i te presente als altres», destacó Folgado, subrayando el carácter cercano, alegre y generoso de la nueva representante infantil. «Avui estem així per veure't brillar, per aplaudir-te i per sentir la teua estima», añadió la alcaldesa entre aplausos.

Recordó con cariño el momento en que se pronunció su nombre en la noche de julio en que fue elegida: «Amb serenitat i amb un somriure vas dir gràcies a tots, i en eixe instant, Torrent va saber que tenia la seua nova Fallera Major Infantil».

Folgado destacó la importancia de la familia Magán Miquel, «una família fallera i festera que transmet l'alegria i l'amor per les nostres tradicions». Mencionó especialmente a sus padres, Nico e Inma, y a su hermano Nico y la iaia Chelo, con quien comparte momentos cotidianos y entrañables: «Sé que demanaràs a la iaia que et faça les teues llentilles preferides, però sense plàtans, eh? Que no t'agraden gens», bromeó la alcaldesa, arrancando sonrisas en el público.

Uno de los instantes más tiernos se vivió cuando Folgado quiso sorprender a Sara con la aparición de su inseparable compañero de sueños, 'Quico-Nico', com ella l'anomena–, el peluche que la acompaña cada nit: «Quico-Nico és una personeta molt especial per a Sara, testic de les seues confidències, de les seues il·lusions i dels seus moments de cansament. Aquell peluix que cada nit l'acompanya i li diu bona nit, compartint amb ella tots els seus somnis».

La alcaldesa explicó con humor que la Policía Local había tenido que «rescatar» simbólicamente al pequeño peluche para que llegara a tiempo al acto: «Quico-Nico havia dit que volia vindre, però com plovia, la policia local ha anat a per ell», relató entre risas, en uno de los momentos más dulces y divertidos de la mañana.

También tuvo palabras para la Cort d'Honor, formada por nueve niñas que «no sols formen una cort, sinó nou amigues per sempre». «Sereu testics dels moments més importants de la vostra història, i això és el més bonic que us emporteu d'aquest any», añadió.

El discurso concluyó con una ovación cuando la alcaldesa proclamó:

«Vixca la Fallera Major Infantil de Torrent 2026, Sara Magán Miquel, i la seua Cort d'Honor!»

Con esta exaltación, Torrent culmina un fin de semana de emoción, tradición y orgullo colectivo, en el que la cultura fallera ha sido protagonista en mayúsculas. El Auditori volvió a ser punto de encuentro entre generaciones, comisiones y familias, reafirmando que las Fallas son mucho más que una fiesta: son una forma de vida que une, emociona y enorgullece a toda la ciudad.

Torrent despide así un fin de semana inolvidable, donde la música, la palabra, el corazón fallero y la sonrisa infantil se unieron para recordar que el verdadero sentido de las Fallas está en sentirlas con el alma.