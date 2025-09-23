Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Evento turístico en Torrent. LP

Torrent celebra el Día del Turismo con una ruta histórica guiada por el cronista oficial

La actividad «Torrent: pasado y presente» invita a recorrer el centro de la ciudad el día 27

P. M.

VALENCIA

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:15

Con motivo del Día Mundial del Turismo 2025, el Ayuntamiento de Torrent, en colaboración con València Turisme, invita a vecinos y visitantes a participar en la actividad «Torrent: pasado y presente», un recorrido a pie que permitirá descubrir la historia y la evolución de la ciudad a través de las placas informativas instaladas en su centro histórico.

La ruta, guiada por el cronista oficial de Torrent, Pepe Royo Martínez, se celebrará el próximo viernes 27 de septiembre, de 10:00 a 11:30 horas, y contará con artículos de merchandising de València Turisme que se entregarán a todas las personas participantes.

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha señalado que «este itinerario es una oportunidad para que tanto vecinos como visitantes redescubran nuestra historia. Torrent es una ciudad viva, con un legado patrimonial que debemos conocer y cuidar, y esta ruta nos permite hacerlo de forma amena y participativa».

Itinerario de la visita:

· Inicio en la Torre, junto a su placa informativa, en la plaça Colom.

· Recorrido posterior por plaça Colom y las calles Baviera y Hospital.

· Parada en la placa informativa sobre la Cruz de Pere Mora y la Iglesia, en la calle Església, con visita incluida al templo.

· Paseo final por las calles Hernán Cortés y José Iturbi, concluyendo en la plaça Mestre Giner.

La actividad es gratuita, con un aforo máximo de 65 personas. Las inscripciones ya pueden realizarse a través de la web https://inscripciones.torrent.es/

Con esta propuesta, Torrent se suma a las celebraciones internacionales del Día Mundial del Turismo, ofreciendo una experiencia que combina patrimonio, cultura y participación ciudadana para poner en valor el pasado y el presente del municipio.

Esta visita guiada se suma a otras iniciativas que el consistorio impulsa para acercar el patrimonio histórico a la ciudadanía, como el proyecto «Rutes del Temps per Torrent», promovido por la concejalía de Cultura que dirige Aitor Sánchez.

Desde su puesta en marcha, las «Rutes del Temps per Torrent» han ofrecido propuestas tan variadas como Un Torrent misteriós, La senda dels Hospitalaris i els misteris de la Torre, El Reg Milenari del Barranc de l'Horteta o la Ruta de l'Aigua y su pasado agrícola, consolidándose como una actividad cultural de referencia en la programación municipal.

