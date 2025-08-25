Torrent abrirá en enero de 2026 su ITV provisional con capacidad para 40.000 inspecciones al año La estación temporal funcionará en el polígono Mas del Jutge mientras se construye la definitiva, que será la más grande de la provincia

Nacho Roca Torrent Lunes, 25 de agosto 2025, 10:25

Los trabajos para poner en marcha la estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) provisional de Torrent avanzan según el calendario previsto por la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (SITVAL). La previsión es que abra sus puertas en enero de 2026, tras superar las fases de obra, instalación de equipos y auditorías técnicas.

La infraestructura temporal se ubicará junto a la Báscula Municipal, entre las calles Hort de Soriano y dels Rajolers, en el polígono Mas del Jutge. Allí se habilitará una gran carpa con dos líneas de inspección para turismos y motocicletas, atendida por un equipo de 16 inspectores, un jefe de línea y un director. El servicio funcionará con cita previa y podrá asumir alrededor de 40.000 revisiones anuales, lo que aliviará la actual saturación de estaciones como la de Riba-roja de Túria.

La alcaldesa, Amparo Folgado, acompañada por el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, y la concejala de Comercio, Sandra Fas, visitó recientemente la parcela para comprobar el ritmo de las obras. «Torrent se consolida como un referente en servicios para toda la comarca. Con esta ITV provisional y la definitiva daremos respuesta a una necesidad muy demandada por vecinos, empresas y profesionales del transporte, evitando desplazamientos y largas colas en otras estaciones de la provincia», señaló Folgado.

La segunda fase de los trabajos comenzará en septiembre con la instalación de carpas, rampas, oficinas y servicios públicos. En octubre se incorporará el equipamiento técnico e informático, mientras que noviembre se destinará a la tramitación administrativa y en diciembre se realizarán las auditorías de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y de la Dirección General de Industria.

La estación definitiva, un proyecto estratégico

La solución provisional funcionará hasta la apertura de la nueva estación fija, proyectada en la calle Paret Decantà, también en el polígono Mas del Jutge. Será la más grande de la provincia, con capacidad para más de 100.000 inspecciones anuales y varias líneas para vehículos ligeros y pesados. Sustituirá a la actual estación de Riba-roja y atenderá la creciente demanda del área metropolitana de Valencia.

Este proyecto es fruto del acuerdo alcanzado en abril de 2024 entre SITVAL y el Ayuntamiento de Torrent, que cedió los terrenos a la Generalitat para facilitar la construcción de la nueva infraestructura. La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ya anunció en julio que la provisional sería el paso previo a la estación definitiva.

Impulso al polígono Mas del Jutge

La alcaldesa destacó también el impacto económico de esta infraestructura: «Contar con una ITV en Torrent supondrá un impulso para nuestro tejido empresarial, especialmente para el polígono Mas del Jutge, los talleres mecánicos y los profesionales del transporte, que dispondrán de un servicio esencial y cercano».

En la misma línea, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, subrayó la coordinación entre Ayuntamiento y SITVAL: «Estamos cumpliendo un calendario muy riguroso con el objetivo de que en enero de 2026 los torrentinos ya puedan pasar la ITV en su propia ciudad».

La implantación de esta estación, tanto en su versión provisional como en la futura definitiva, supone un paso decisivo para el desarrollo de Torrent como ciudad de servicios, reforzando su posición estratégica en el área metropolitana y consolidando al polígono Mas del Jutge como un nodo logístico e industrial de referencia.