Silla recupera la marjal, el puerto y el polígono de I'Alltero

Los daños se localizaron en el polígono de l'Alteró, la marjal y el puerto que fueron los puntos más afectados, pero con una respuesta ... municipal que convirtió al pueblo en un centro de ayuda para toda la comarca. Aunque en el término hubo un fallecido, el esfuerzo inmediato se centró en socorrer a los municipios más golpeados y en atender a las decenas de personas que quedaron atrapadas aquella noche en la estación de Renfe.

La misma noche del temporal, el consistorio activó el dispositivo de emergencia. Ante la imposibilidad de restablecer de inmediato la circulación ferroviaria y la inseguridad en las vías, se habilitaron instalaciones municipales para acoger a los usuarios y garantizar su seguridad. «La primera noche, activamos todos nuestros recursos para atender a las personas atrapadas en la estación de RENFE, habilitando espacios seguros y ofreciendo atención a todas y todos los afectados», recuerda el alcalde Vicente Zaragozá, subrayando la prioridad humanitaria sobre cualquier cálculo administrativo.

Al día siguiente, Silla transformó una nave industrial municipal, denominada la Nau, en lo que el Ayuntamiento describe como un gran centro logístico desde el que se canalizó la ayuda humanitaria procedente de distintos puntos del mundo. Desde allí se organizaron y distribuyeron alimentos, productos de limpieza y, sobre todo, maquinaria y flota de vehículos que el propio municipio puso a disposición de las localidades damnificadas. «Ya la mañana siguiente transformamos La Nau en un centro logístico que se convirtió en un auténtico corazón de ayuda humanitaria, canalizando aportaciones llegadas de muchos rincones del mundo hacia los municipios más golpeados», explica Zaragozá.

Silla abrió a la largo de los meses, las puertas de sus colegios e institutos para acoger a alumnado procedente de municipios afectados y ofreció plazas en su conservatorio para estudiantes de música que habían perdido sus centros. El programa Silla Acull dana, financiado por el Ministerio de Juventud e Infancia, puso en marcha encuentros culturales, actividades de ocio nocturno, escuelas de tiempo libre y espacios de acompañamiento emocional como PsicoJove. «Aunque en Silla hemos tenido la suerte de no haber sufrido graves consecuencias, somos muy conscientes de que en municipios cercanos muchas familias y jóvenes sí se han visto afectados», afirmó el alcalde.

En paralelo a la acción social, llegaron subvenciones para la reconstrucción y la creación de empleo. El Ministerio de Trabajo y Economía Social aportó 714.420 euros que permitieron contratar a 61 personas del municipio para reparar, limpiar y pintar infraestructuras dañadas en el polígono de l'Alteró y en el entorno del Parque Natural de l'Albufera. La segunda subvención, de 440.611 euros, procedente del Ministerio de Juventud e Infancia, se destinó a proyectos sociales y culturales dirigidos a la juventud. Ese doble enfoque ha sido, según el Ayuntamiento, la clave para evitar que los daños se tradujeran en fracturas sociales.

La economía local, en particular las empresas del polígono, sufrió un golpe que pudo ser contenido, ya que se contabilizaron 18 empresas afectadas y, según los datos municipales, todas han recuperado ya la actividad con normalidad. Ese ritmo de recuperación se debe tanto a las obras de emergencia como a la logística de apoyo desplegada desde Silla, que no solo destinó recursos propios sino que se convirtió en una plataforma de redistribución para los pueblos más golpeados.

Pero no todas las heridas se han cerrado. El Port de Silla y el canal que lo conecta con l'Albufera han sufrido el fango y toneladas de basura arrastradas por la avenida de agua del barranco de Poyo que impide el curso natural del agua, dificultando la anidación de aves y amenazando el sistema hidráulico. El Ayuntamiento de Silla, consciente de la magnitud del desastre, pidió desde el primer momento la intervención de la Conselleria de Medio Ambiente para la limpieza del canal y la adecuación del puerto, competencias que corresponden a la administración autonómica. «Desde el primer momento estamos reclamando a las administraciones que han tomado el control en la limpieza y adecuación del parque natural para que limpien y adecúen el Port de Silla», apuntan fuentes municipales.

Once meses después de la dana, Silla ha sabido reaccionar con eficacia en el terreno social y logístico, consolidándose como un referente de solidaridad y organización, pero la deuda pendiente con su puerto y con el delicado ecosistema de l'Albufera sigue abierta. Como resume el propio alcalde Vicente Zaragozá, que comenta que «hoy, seguimos trabajando en la reconstrucción de nuestro entorno, especialmente en el polígono de l'Alteró y en la zona del Parque Natural de la Albufera».

En Silla, además, quedará la huella de un municipio que supo abrir sus puertas para ayudar a otros y que aún libra una batalla silenciosa contra las cicatrices ecológicas que el agua dejó en l'Albufera.