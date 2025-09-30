Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Obras en el polígono de I'Alter. LP
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UNA AÑO DESPUÉS

Silla recupera la marjal, el puerto y el polígono de I'Alltero

Abrió a la largo de los meses, las puertas de sus colegios e institutos para acoger a alumnado procedente de municipios afectado

Nacho Roca

Silla

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:58

Los daños se localizaron en el polígono de l'Alteró, la marjal y el puerto que fueron los puntos más afectados, pero con una respuesta ... municipal que convirtió al pueblo en un centro de ayuda para toda la comarca. Aunque en el término hubo un fallecido, el esfuerzo inmediato se centró en socorrer a los municipios más golpeados y en atender a las decenas de personas que quedaron atrapadas aquella noche en la estación de Renfe.

