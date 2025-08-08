Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Barranc dels Frares. Ajuntament de Rocafort.

Rocafort da un paso firme en seguridad con la aprobación del proyecto Barranc dels Frares

El plan contempla ocho acciones clave para reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la resiliencia del municipio frente a las lluvias intensas

Nacho Roca

Rocafort

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:59

El Ayuntamiento de Rocafort ha dado un paso decisivo hacia la mejora de la seguridad y la calidad de vida del municipio con la aprobación en el pleno de julio del proyecto de conexión del Barranc dels Frares con el Palmaret Alt. Esta actuación, que busca reducir el riesgo de inundaciones, responde a una demanda histórica de los vecinos y vecinas. «No hablamos solo de infraestructuras; hablamos de seguridad, de bienestar y de anticiparnos. Rocafort no podía seguir esperando», señaló el alcalde Gorka Gómez.

Desde los años 60, Rocafort, junto con otros municipios cercanos como Godella y Burjassot, ha sufrido las consecuencias de las lluvias intensas, lo que ha provocado inundaciones en el casco urbano y zonas limítrofes. La expansión urbanística de la zona ha incrementado la presión sobre las infraestructuras existentes, que, en muchos casos, ya no son capaces de hacer frente a las fuertes lluvias. A pesar de los esfuerzos de la Acequia de Moncada, los episodios de lluvias extremas han desbordado el sistema de drenaje, afectando áreas residenciales y puntos críticos como el polígono de Godella y la rotonda de acceso a Rocafort.

El nuevo proyecto aprobado es integral y sostenible, con el objetivo de reducir los caudales punta del barranco y mejorar el drenaje de toda la cuenca. Este plan, fruto de un concurso impulsado por la Generalitat Valenciana, contempla una serie de medidas clave para transformar la gestión del agua pluvial en el municipio. Entre ellas se incluye la creación de balsas de laminación en la parte alta y media de la cuenca para regular el flujo hídrico durante las lluvias intensas. Asimismo, se recuperará la zona de La Pedrera, creando espacios vegetados y recorridos informativos para poner en valor el patrimonio industrial y natural de la zona.

Además, el proyecto tiene en cuenta la integración paisajística de las obras hidráulicas, buscando minimizar las afecciones a la huerta y respetar el entorno agrícola. También se coordina con otros proyectos estratégicos como el Anillo Verde Metropolitano y el soterramiento futuro de la vía férrea, para asegurar la coherencia urbanística en la zona. Como parte de la actualización de la cartografía de zonas inundables, el proyecto permitirá una gestión más eficaz del riesgo, mientras que la creación de un corredor medioambiental proporcionará nuevos espacios verdes para el disfrute de la ciudadanía.

Con esta actuación, el municipio no solo aborda una necesidad urgente, sino que también crea una oportunidad para mejorar el entorno natural y proteger el patrimonio, reforzando la resiliencia frente a futuros eventos climáticos extremos. «Desde el Ayuntamiento hemos trabajado intensamente para que este proyecto refleje las necesidades reales del municipio y se alinee con el modelo de desarrollo que queremos para Rocafort», comentó el concejal de Urbanismo, Vicente Blanch.

