Rocafort destina un millón de euros a modernizar sus calles y mejorar la accesibilidad urbana Las obras, financiadas por el Pla Obert de la Diputación de València, actuarán en 21 calles del municipio durante los próximos ocho meses

Nacho Roca Catarroja Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:53 | Actualizado 10:13h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Rocafort ha puesto en marcha un ambicioso plan de renovación urbana que supondrá una inversión de un millón de euros para mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y la imagen de sus calles. Las obras, que se ejecutarán durante los próximos ocho meses, forman parte del Pla Obert 2024-2027 de la Diputación de València, un programa destinado a modernizar infraestructuras y servicios en los municipios de la provincia.

El proyecto abarca un total de 21 calles del núcleo urbano, donde se acometerán trabajos de repavimentación, ampliación de aceras, asfaltado de viales, renovación de la red de agua potable y creación de nuevas conexiones ciclistas. Estas actuaciones persiguen mejorar la movilidad y ofrecer un entorno más seguro y cómodo para los vecinos y vecinas de Rocafort.

«Con este proyecto damos un paso decisivo hacia un Rocafort más accesible, más seguro y más sostenible», ha destacado el alcalde, Gorka Gómez. El primer edil ha subrayado que muchas de las obras permitirán resolver deficiencias estructurales que se arrastran desde hace más de tres décadas, como aceras demasiado estrechas, pavimentos deteriorados o tuberías de fibrocemento en la red de agua potable. «Era una actuación necesaria desde hace muchos años, y gracias al apoyo del Pla Obert de la Diputación de València podemos hacerla realidad», ha añadido.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la construcción de una nueva acera de 1,80 metros en la calle Entrenaranjos, la repavimentación integral de la calle Tarongers, la mejora del saneamiento en la calle Aurons y la renovación completa de la red de agua potable en la calle Convento, donde también se sustituirán las antiguas conducciones por nuevas de polietileno. Además, se repavimentarán vías como Godella, Dr. Agustín Pellicer, Barón Campolivar, Francisco Carbonell, Nicolás Alonso, Jaume Roig, Barón Terrateig, Tirant lo Blanc, Moncada, Maestro José Dolz y la Plaza Miravalles.

El plan incluye también la conexión ciclista entre la calle José López Trigo y la avenida Ausiàs March mediante un nuevo carril bici que enlazará los tramos ya existentes. Con ello, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la movilidad sostenible y la convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos.

Con este conjunto de actuaciones, Rocafort da un paso firme hacia la modernización de sus infraestructuras y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. El consistorio reafirma así su compromiso con una ciudad más amable, accesible y pensada para las personas.

Temas

Calles

Rocafort

Infraestructuras