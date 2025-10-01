Refuerzan de urgencia un acceso a Bonaire sobre la Saleta por los daños en un puente La Generalitat inicia las obras a petición de Aldaia con el plan de que esté acabada en tres meses

Un millón de euros es el presupuesto estimado para las obras de reparación de un puente que cruza el barranco de la Saleta y que forma parte del acceso ahora cerrado al centro comercial Bonaire. Este miércoles, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha visitado la intervención junto con el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján.

La dana del pasado 29 de octubre dejó al descubierto parte de la estructura de hormigón del puente, al arrastras la enorme avenida de agua toda la tierra y piedras a su alrededor. Fue el pasado agosto cuando el Ayuntamiento de Aldaia se percató del problema, tras lo que pidió ayuda al Consell, que la aprobo el 5 de septiembre.

Dado que se trata de un problema estructural, no hay manera de saber el presupuesto final ni los plazos, aunque el conseller Martínez Mus estimó que las obras estén acabadas en unos tres meses. Así, el acceso al centro comercial será más sencillo de cara a la campaña de Navidad.

Hasta entonces, los clientes deben salir de la carretera por el siguiente desvío, dando un pequeño rodeo. En principio, la demolición del puente está descartada y se solventará con una reparación y una escollera añadida.

El barranco de la Saleta se ensanchó en este tramo que bordea una zona industrial y dirigió la mayor parte de la fuerza del caudal a la parte dañada del puente. Algunas partes de hormigón se han quedado al descubierto por completo.

Martínez Mus señaló que los trabajos se realizan dentro de la «línea de colaboración con los Ayuntamientos», para indicar que se han asumido más de 60 encargos, sobre todo en accesos a poblaciones. «Es una manera de trabajar que ha funcionado muy bien y llevamos casi 70 millones de inversión».

El conseller indicó que la voluntad es acabar antes de que acabe el año. «Es cierto que hasta el inicio de las obras no se puede saber», aunque destacó el beneficio de llegar a tiempo para la campaña navideña y facilitar los accesos en esta zoa de Aldaia.

Más de la cuarta parte de las actuaciones están ya acabadas y el resto en ejecución. «Todas, menos tres o cuatro, estarán acabadas este año», precisó sobre las peticiones de los Ayuntamientos. Destacó como una de las más complicadas un acceso al municipio de Sot de Chera por la dificultad de entrar con la maquinaria.

En el caso de Aldaia, la empresa adjudicataria acomete la limpieza y adecuación del tramo próximo del barranco, con el fin de que entren después las máquinas para la intervención en el puente. La estructura debe soportar al menos 60 toneladas de peso y el único añadido a lo que había antes será una escollera de protección.

Por su parte, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, agradeció la «rápida respuesta, eso es importante porque los ciudadanos quieren soluciones rápidas. Es el camino de la recuperación de un espacio de movilidad y de seguridad». Hasta entonces, dijo que el cierre del acceso es un perjuicio para la actividad económica.

El puente pasa sobre la Saleta, un barranco que se desbordó en la pasada alerta roja por lluvias en la parte que cruza el casco urbano. Tras esa emergencia, indicó que la «voluntad de mejora y la anticipación» es el camino a seguir, para recordar que el cauce desagua en el casco urbano.

De ahí la importancia, dijo, de que se acometan las obras estructurales anunciadas, como las balsas de laminación impulsadas por la Generalitat en su red de parques inundables. Acerca de la conexión del barranco hasta el nuevo cauce, señaló que la tramitación de la Confederación del Júcar está en plazo, en unas semanas saldrá el anuncio de la expropiación necesaria de algunos terrenos y confió en que a finales de año se liciten las obras. Eso sí, dijo que esperará a la primera piedra porque «llevamos 40 años reivindicándola».