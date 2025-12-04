Las reclamaciones por la dana se duplican en las oficinas de consumo de l'Horta Sud La Mancomunitat, el Comisionado y Unió de Consumidors lanzan unacampaña para evitar las estafas y los incumplimientos

P. M. VALENCIA Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:10

La Mancomunitat de l'Horta Sud, el Comisionado del Gobierno para la Reconstrucción y la Unió de Consumidors de València han lanzado este jueves una campaña a través de todas las oficinas de consumo municipales de la comarca con el objetivo de evitar las estafas e incumplimientos en las contrataciones que particulares y negocios están realizando por la dana.

En esta campaña, que se pone en marcha a través del Pacte Territorial per l'Ocupació de l'Horta Sud, se ofrecen consejos a la ciudadanía y los negocios sobre prácticas que deben seguir y otras que han de evitar. Las recomendaciones se estructuran en tres apartados: indemnizaciones de seguros y consorcio, reparaciones en viviendas y compra o reparación de vehículos.

Estas temáticas se han elegido tras estudiar las quejas o reclamaciones que se han estado recogiendo en el servicio de OMIC comarcal de la Mancomunitat (OCIC), que gestiona la Unió del Consumidors de València, así como aquellas transmitidas a las Agencias de Desarrollo Local de los ayuntamientos y las formuladas por las asociaciones de víctimas, CLERs o entidades vecinales al Comisionado.

«La OCIC ha realizado un gran trabajo atendiendo un volumen de consultas y reclamaciones que ha duplicado las cifras del año anterior, a causa de la dana. El servicio se presta de forma mancomunada en ocho municipios pero su equipo está a disposición del resto de ayuntamientos para atender dudas del personal técnico en esta campaña», explica el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

Por su parte, el secretario del Comisionado para la Reconstrucción, Roger Llanes, ha agradecido que la Mancomunitat haya preparado la campaña «haciéndose eco de todas las quejas que hemos estado recibiendo desde hace meses» y el apoyo que se va a prestar tanto a la ciudadanía como a los negocios en los problemas que les ha generado la contratación de ciertos servicios.

La campaña se ha lanzado este jueves, tras una reunión técnica con los equipos de las OMIC y de las ADL de los ayuntamientos. En los próximos días, estos servicios dispondrán de carteles y folletos.

En la reunión, el coordinador de la OCIC y secretario de Unió de Consumidors, Francisco Rodríguez, junto a la responsable de Comunicación, Lucía Peris, han presentado el informe de actuaciones en la red de oficinas desde noviembre de 2024 hasta septiembre de 2025.

La OCIC presta servicio en Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Massanassa, Picanya, Picassent y Sedaví, mientras que Catarroja y Paiporta se incorporarán en 2026. En estos municipios iniciales, se han tramitado 612 reclamaciones entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, lo que supone duplicar las del año anterior.

Del total, 434 estaban motivadas por la DANA, lo que supone el 71%, y 178 son generales. Por temáticas, las reclamaciones tramitadas relacionadas con los seguros han sido 97 mientras que tienen que ver con el Consorcio Estatal de Compensación de Seguros han sido otras 74. Las reclamaciones por vehículos son 78 y las vinculadas a reparaciones en viviendas o negocios son 63. El resto son temáticas variadas.

Respecto a la distribución de localidades, Aldaia lidera el número de reclamaciones (en consonancia con el nivel de daños y el volumen de población), seguida de Alfafar, Benetússer o Massanassa.

Durante la exposición, Francisco Rodríguez ha incidido en las reclamaciones por las reparaciones y por la compra de vehículos (tanto nuevos como de segunda mano). «Se produjo un aumento de demanda en un momento de oferta insuficiente por lo que muchas personas tuvieron que recurrir a coches de segunda mano, comprados incluso fuera de la Comunitat Valenciana y con menos garantías», ha añadido. También se realizaron operaciones de compra-venta entre particulares, que no entran en el servicio de arbitraje de consumo sino que las personas afectadas han de utilizar la vía judicial.