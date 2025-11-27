Rechazo vecinal a la verja que aísla las vías del ferrocarril en Alfafar y Sedaví La plataforma que reclama el soterramiento afirma que seguirán siendo una barrera en caso de una avenida de agua: «Es una chapuza»

La empresa estatal Adif está construyendo una verja metálica con una base de hormigón, similar a una «new jersey» de las utilizadas en las calzadas, con el fin de proteger la línea ferroviaria que discurre por Sedaví, Alfafar, Benetússer y Catarroja. De esta manera se pretende evitar el paso de viandantes y reparar lo que arrasó la dana en 2024.

No obstante, la plataforma vecinal que reclama el soterramiento de las vías cargó ayer contra esta solución, al considerar que es una «mejora pero no resuelve el problema; si se produce otra riada se hará el mismo tapón por el efecto barrera y la acumulación de los coches», señalaron. este jueves

De ahí que insistieran en la solución de un soterramiento de las vías, máxime teniendo en cuenta lo que ocurrió en la dana del pasado 29 de octubre, cuando los muros y las vías del tren se convirtieron en un auténtico dique entre Sedaví y Alfafar. El nivel del agua subió dado que no podía desaguar en dirección a la Pista de Silla y la Albufera, alegaron.

«Desde la CV-400 hasta aquí hay un desnivel de varios metros y no lo decimos nosotros, sino un experto que dio una conferencia sobre lo ocurrido en la dana». En el centro de la polémica se encuentra el paso a nivel en la avenida Doctor Gómez Ferrer, considerado el punto negro más conflictivo de la red de ferrocarriles españoles por el número de arrollamientos registrados.

Mientras que los vecinos reclaman el soterramiento con un túnel, la opción del Ministerio de Transportes es un paso inferior para peatones, bicicletas y vehículos de movilidad personal. El anteproyecto ya ha sido presentado y los Ayuntamientos afectados presentaron alegaciones, aunque de momento se desconoce si sigue su tramitación. «El tráfico lo llevarían más hacia Valencia, con un túnel nuevo. Por eso están con la expropiación de terrenos en esa zona». Se da la circunstancia de que el afectado es el Ayuntamiento de Valencia al llegar ahí la pedanía de La Torre.

En la actualidad, los vecinos deben pasar por sendos pasos inferiores a la altura de la avenida Orba y la avenida Alfafar, además de un paso elevado también para viandantes. La falta de accesibilidad es una de las denuncias, así como los ruidos que sufren por el paso de los trenes. Con los arrollamientos producidos en el paso a nivel o por los suicidios que se producen, la entidad vecinal considera que hay argumentos más que suficientes para impulsa el soterramiento en todo el tramo.

La dana ha ofrecido un argumento más. No en vano, el Ayuntamiento de Alfafar presentó un informe añadido de la Universidad Politécnica acerca de los riesgos por las inundaciones. El Ministerio de Transición Ecológica, en su plan de reconstrucción publicado recientemente tras el estudio de las alegaciones, menciona el problema pero apenas apunta una solución.

Sí que menciona la presencia de pantallas acústicas en la parte de Alfafar y Sedaví, que agravaron la acumulación de agua y arrastres. «Debe estudiarse el efecto conjunto sobre los niveles de inundación en las poblaciones, de las mejoras en el drenaje transversal del terraplén del ferrocarril, la permeabilización de las pantallas acústicas, la construcción de zonas de almacenamiento de agua y el drenaje y derivación de caudales al nuevo cauce del Turia», apunta al constatar también problemas en las pedanías de Valencia.

