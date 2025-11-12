Rafelbunyol quiere preservar las fotografías antiguas de todos los vecinos 'L'album del poble' se iniciará en una semanas y digitalizará todas las imágenes familiares de la localidad

P. M. VALENCIA Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:44 Comenta Compartir

Rafelbunyol acogerá en las próximas semanas un proyecto participativo dedicado a rescatar, conservar y poner en valor la memoria visual de sus habitantes. Bajo el título «El álbum del pueblo», la iniciativa propone reunir fotografías familiares procedentes de los álbumes y archivos domésticos del municipio, con el objetivo de construir el gran álbum colectivo del pueblo.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Rafelbunyol, y con la coordinación técnica de Pedro Vicente-Mullor, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y miembro del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio busca crear un espacio de encuentro entre la ciudadanía, la memoria y la imagen. A través de las fotografías familiares —testigos cotidianos y afectivos del paso del tiempo— se pretende recuperar las historias personales que conforman la identidad común de Rafelbuñol.

Fran López, alcalde de Rafelbuñol, afirma que «es un proyecto de recuperación de la memoria colectiva. Recuperar y catalogar las fotografías antiguas nos permitirá rescatar la historia de nuestras calles, nuestras tradiciones y, sobre todo, las personas que han construido este Rafelbuñol. Recuperar y difundir el patrimonio a su testimonio y reforzar nuestra identidad».

Para la Concejala de Cultura, Alicia Piquer, «es un proyecto que llevamos madurando mucho tiempo, la ausencia de un archivo municipal, la llegada de la cultura digital y la fragmentación de los archivos familiares está provocando la pérdida de la memoria gráfica del siglo XX. Con esta iniciativa, vamos a propiciar la construcción de un archivo local patrimonial accesible y susceptible de producir posteriores».

Durante el proyecto se organizarán jornadas de recogida de fotografías en la biblioteca municipal, y en las que vecinos y vecinas podrán llevar sus imágenes para ser digitalizadas y documentadas. Todas las fotografías serán devueltas a sus propietarios y los archivos digitales pasarán a formar parte de un archivo visual colectivo, accesible al público y concebido como patrimonio compartido.

El proyecto «El álbum del pueblo» no es sólo un ejercicio de memoria, sino un acto de cuidado y construcción compartida: una manera de reconocer la riqueza de las vidas anónimas que han dado forma a Rafelbunyol y de asegurar que sus historias continúan vivas, contadas y vistas, convirtiendo la memoria en un acto colectivo de colectivo. Al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre la importancia de conservar la memoria en un tiempo marcado por la inmediatez y pérdida de los archivos familiares.

Además, el proyecto culminará con una exposición pública que mostrará una selección de las imágenes recogidas, junto a los relatos y recuerdos de sus protagonistas. Esta exposición se convertirá en un homenaje a las familias, sus vínculos y la vida cotidiana de Rafelbunyol.