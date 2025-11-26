Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Registro del Ayuntamiento. LP

Rafelbunyol mejorará la accesibilidad al registro del ayuntamiento

El Partido Popular logra que su iniciativa sea aprobada por PSPV, Compromís y Vox para eliminar el problema de accesibilidad funcional

Nacho Roca

Catarroja

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:01

Comenta

El PP de Rafelbunyol ha logrado el voto favorable de todos los grupos políticos a una iniciativa para mejorar la accesibilidad al registro del ayuntamiento. La moción aprobada este lunes incluye que «se modifique el mostrador actual para incluir al menos un tramo accesible, con altura y profundidad estándar para personas usuarias de sillas de ruedas, conforme a la normativa», ha detallado la portavoz popular y defensora de la iniciativa, Asun García Botet.

La portavoz popular ha explicado que «actualmente al acceder al edificio, situado en el lateral izquierdo del vestíbulo, se encuentra el mostrador de atención, construido de obra y con una altura elevada que dificulta seriamente la comunicación y la gestión documental de personas en silla de ruedas o con movilidad reducida». «Es inadmisible que siga existiendo esa barrera arquitectónica y muy triste que después de tantos años de gobierno de izquierdas, desde el 2015, no se haya prestado más atención a éste colectivo vulnerable», ha lamentado García Botet.

«Nuestra proposición no busca señalar deficiencias, sino proponer mejoras y necesarias para garantizar los derechos de todos los vecinos y vecinas de Rafelbunyol, reforzar el compromiso municipal con la accesibilidad y adecuar nuestras instalaciones al marco legal», ha asegurado la portavoz popular.

Igualmente, ha destacado que «la movilidad reducida es uno de los principales problemas de la tercera edad y, por ello, es esencial que el ayuntamiento sea accesible, para facilitar la vida de los mayores, contribuyendo a crear una sociedad más inclusiva», por eso «nos alegra enormemente que nuestra iniciativa haya sido aprobada con la unanimidad de todos los grupos políticos, es muy importante para nosotros, ya que nuestro grupo municipal está especialmente sensibilizado con las personas con movilidad reducida».

