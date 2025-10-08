Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Res protagonista de la cagada del manso, en una imagen de archivo. Arnau

Rafelbunyol aplaza la cagà del manso que iba a regalar 30 premios el 9 d'Octubre

La lluvia obliga a posponer esta tradicional y divertida rifa, así como las calderas

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:02

Comenta

La «Cagà del Manso» es una rifa popular valenciana, ya extendida a muchos pueblos de otras zonas de Espaebrar ña, que mezcla tradición y humor y que este 9 de octubre se iba a ceen Rafelbunyol con más de 30 premios. Sin embargo, la previsión de lluvias para el Día de la Comunitat Valenciana ha obligado a posponer este sorteo, en el que un animal, normalmente un manso (carnero o toro domesticado), es el protagonista.

Els Festers de Sant Antoni 2026, encargados de la organización de la fiesta, han decidido que tanto las calderas como la cagà del manso se celebrarán finalmente el domingo 19 de octubre a partir de las 11 horas en la plaza de la Purísima, frente al Ayuntamiento.

En qué consiste

Cagà del manso en castellano se traduce como la caca del carnero o del macho cabrío, y funciona así: se divide un terreno en parcelas numeradas, como una especie de tablero gigante, y cada cuadrado se vende como papeleta a los participantes.

El juego consiste en esperar a que el animal defeque dentro del recinto, de manera que el ganador será el dueño del número de la parcela donde caiga la «caca» del manso. Como el animal puede 'repartir' sus excrementos por varias zonas, hay muchos premios. En este caso 30, desde 500 euros para la 'cagà' y dos botellas de vino y un jamón para la 'pixà' (meada), hasta vales para almuerzos, comidas o cenas, limpiezas de coche, esmaltado de uñas, pre-ITV, regalos o vales con dinero.

Muchas empresas, tanto de Rafelbunyol como de otras localidades de l'Horta Nord, han colaborado para que esta iniciativa, lanzadàa por los Festeros de Sant Antoni del municipio, sea un éxito. Los boletos para la rifa cuestan 5 euros y la cagà tendrá lugar el 19 de octubre a las 11 horas frente al Ayuntamiento.

