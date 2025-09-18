Quart reparte 33.000 plantas en un tramo del Turia devastado por la dana

El Ayuntamiento de Quart se encamina a la última fase de la replantación de un tramo del Parque Natural del Turia de unas tres hectáreas, ... devastado por la dana al igual que el resto. El próximo octubre, confirmaron fuentes municipales y de la Fundación Limne, se procederá a repartir cerca de 11.000 plantas arbustivas en la zona al ser la época más propicia del año.

La iniciativa forma parte del proyecto Naturturia, dotado con un presupuesto de 1,34 millones de euros impulsado por la Fundación Biodiversidad, entidad del del Ministerio para la Transición Ecológica, en el marco del Plan de Recuperación financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. El Consistorio ya realizó una primera fase de plantación de 22.000 plantas helófitas en las orillas del río, en los meses previos al verano, indicaron fuentes municipales. Se trata de especies adaptadas para fondos encharcados, con raíces que prácticamente pueden estar en el agua.

Unos trabajos que se llevaron a cabo gracias a las labores de limpieza previa en la zona, afectada por la dana del 29 de octubre y de las que se encargó la Confederación del Júcar. Las inundaciones movieron cientos de toneladas de sedimentos pero también de residuos de todo tipo, principalmente árboles. También vehículos, materiales de obras y todo tipo de enseres.

Todo el tramo será visitable aunque el propósito del proyecto pasa por hacerlo más resistente y que la vegetación pueda recuperar la «funcionalidad» de este tipo de riberas, señalaron desde la Fundación Limne, encargada del proyecto desde el principio. La dana obligó a reformular algunos aspectos, incluso reforzados, aunque uno de los principales se mantiene y pasa por la elevada participación ciudadana en todas sus fases.

Ampliar Un tramo con especies ya plantadas. LP

Así, se han realizado jornadas populares de plantación, a las que han acudido jóvenes de varios municipios. Para la fase que queda se pretende hacer lo mismo, es decir, implicar a la ciudadanía en el parque del Turia.

A partir del próximo lunes, comentaron desde el Consistorio, se retomaránn las actuaciones de limpieza exhaustiva para eliminar los residuos de menor tamaño y, una vez concluyan estos trabajos, se comenzarán a realizar las preparaciones para plantar a partir de octubre.

El Parque Natural del Turia quedó completamente devastado por las inundaciones. La Conselleria de Medio Ambiente estima que las reparaciones costarán más de 20 millones de euros, al margen de lo que aporta la Confederación Hidrográfica del Júcar para la recuperación del dominio público hidráulico.

Los primeros pasos para este «rescate» ya se han dado, como es el caso del acuerdo para la construcción de cuatro pasos, dos en Riba-roja y otros dos en Vilamarxant, que serán aptos para vehículos de emergencia además de peatones y ciclistas. Este aspecto es uno de los que más preocupa a los alcaldes de los municipios ribereños, debido a que en caso de incendio forestal se complica mucho la extinción si no hay pasos adecuados.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura invertirá 4,3 millones de euros en la recuperación de campos agrícolas afectados por la dana en Quart de Poblet, según anunció ayer la secretaria de Estado, Begoña García, en una visita al municipio. Los fondos servirán para reparaciones en caminos rurales e instalaciones de comunidades de regantes.