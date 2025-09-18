Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los tramos recuperados en el parque del Turia en Quart de Poblet. LP

Quart reparte 33.000 plantas en un tramo del Turia devastado por la dana

El proyecto Naturturia encara la última fase con la previsión de jornadas populares de plantación y una inversión de 1,34 millones de euros

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:21

El Ayuntamiento de Quart se encamina a la última fase de la replantación de un tramo del Parque Natural del Turia de unas tres hectáreas, ... devastado por la dana al igual que el resto. El próximo octubre, confirmaron fuentes municipales y de la Fundación Limne, se procederá a repartir cerca de 11.000 plantas arbustivas en la zona al ser la época más propicia del año.

