Quart reclama la apertura de un cuarto juzgado por la saturación de casos pendientes La alcaldesa Mora advierte a la consellera de Justicia que se trata de una revindicación «de hace una década»

Miércoles, 19 de noviembre 2025

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, se ha reunido este miércoles con la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, con el objetivo de abordar la falta de personal y medios en la unidad judicial de Quart de Poblet, así como la puesta en marcha de una cuarta unidad judicial, reclamada desde hace más de una década.

Acompañada por el teniente de alcalde, Nacho Rabanaque, la alcaldesa ha reivindicado que «se trata de una necesidad que urge desde hace más de una década. Venimos a reivindicar lo que es justo, que es tener un servicio público que ha de ser digno para la ciudadanía y para los trabajadores», ha dicho en presencia de la presidenta del Tribunal de Instancia de este partido judicial, Zulema García.

De la misma manera, la alcaldesa ha recordado que hay un «bloqueo importante en el juzgado, unidad que además compartimos con el municipio de Manises», que conlleva asimismo la gestión relacionada con el aeropuerto Internacional de Valencia.

Igualmente, ha remarcado que «más allá de los recursos humanos que hacen falta, son necesarios también los recursos materiales que doten a la unidad de un equipamiento de calidad que contribuya a que la sede judicial funcione con las máximas garantías», por lo que ha exigido celeridad y colaboración institucional para poder resolver cuanto antes la sobrecarga a la que está sometida la unidad judicial.

Además, en el caso de Quart de Poblet, este nuevo juzgado se considera «más que necesario» ya que según la Memoria del TSJCV de 2024, la única petición que se hace para este partido judicial es la puesta en funcionamiento del cuarto juzgado, esperado desde hace más de una década, habiéndose finalizado todas las obras necesarias para su puesta en funcionamiento, y siendo imprescindible dicha puesta en marcha de modo inmediato dado que la carga supera el 200 por ciento.

Además, en los últimos ocho años los asuntos ingresados se han incrementado un 54,53 % y en el primer trimestre 2025 se han incrementado en un 37,68 % respecto al mismo periodo de 2024.

Con esta reunión, el Ayuntamiento de Quart de Poblet reafirma su compromiso firme con la mejora de los servicios públicos y la defensa de unas infraestructuras judiciales adecuadas a la realidad del municipio. La alcaldesa Cristina Mora incide en que «seguiremos trabajando de manera coordinada con la Conselleria para que esta demanda histórica sea, por fin, una realidad», confiando en que la colaboración institucional permita garantizar un servicio judicial eficiente, ágil y acorde a las necesidades de la ciudadanía.