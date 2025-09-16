Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Recorrido por zonas menos accesibles. LP

Quart de Poblet refuerza la accesibilidad urbana y apuesta por una movilidad sin barreras

El Ayuntamiento adapta calles y estacionamientos, elimina obstáculos arquitectónicos y lanza iniciativas educativas en el marco de la Semana Europea de la Movilidad 2025

Nacho Roca

Quart de Poblet.

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:13

Quart de Poblet da un paso adelante hacia un modelo de ciudad más inclusiva. El consistorio ha puesto en marcha diferentes actuaciones para garantizar que todas las personas, independientemente de su condición física o edad, puedan desplazarse con comodidad y seguridad por el municipio.

La detección de los puntos críticos se realizó a través de un recorrido participativo junto a usuarios de la Residencia para personas con diversidad funcional física, del Centro Ocupacional de personas con discapacidad intelectual y de la asociación QUSIBA, acompañados por los concejales de Movilidad y Servicios Sociales. Durante la caminata se señalaron barreras arquitectónicas y problemas de accesibilidad que han dado pie a las primeras mejoras.

Entre ellas, destacan las intervenciones en las calles Pizarro, Doctor José Sarrión Muñoz y la Avenida Ramón y Cajal, donde el estacionamiento en batería se ha sustituido por estacionamiento en cordón. Este cambio impide que los vehículos invadan las aceras y facilita el tránsito de peatones, especialmente de quienes tienen movilidad reducida.

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre bajo el lema «Movilidad para todas las personas», el Ayuntamiento recuerda que la accesibilidad urbana no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino también a familias con carritos de bebé, personas mayores y peatones en general.

Transporte gratuito y educación en movilidad

Entre las iniciativas ya activas figura el servicio de autobús gratuito al cementerio municipal, que cada sábado recorre distintos puntos del municipio para facilitar los desplazamientos al camposanto.

Además, en el ámbito educativo, el consistorio ha impulsado el concurso escolar de dibujo «Quart es mou», dirigido al alumnado de Primaria. La propuesta busca fomentar hábitos sostenibles desde la infancia y premiará con bicicletas y otros regalos a los trabajos seleccionados.

Llamamiento a la participación ciudadana

El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a sumarse a las actividades de la Semana Europea de la Movilidad y a implicarse en la construcción de un modelo urbano más diverso, sostenible e inclusivo.

«Queremos que Quart de Poblet sea un municipio donde todas las personas puedan moverse libremente, sin barreras físicas ni sociales. La accesibilidad es clave para garantizar una movilidad realmente para todos», subrayan fuentes municipales.

Con estas medidas, Quart de Poblet se alinea con la red de ciudades europeas que trabajan por hacer realidad el lema de este año: «Movilidad para todas las personas».

