Exterior del CEIP Molí d'Animeta. LP

Quart de Poblet reclama la climatización de todos los colegios

La moción aprobada por PSPV, PP y Compromís se produce tras las temperaturas «extremas» del inicio del curso escolar

P. M.

VALENCIA

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:12

El Pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet ha aprobado este miércoles por mayoría la moción de urgencia presentada por Compromís y PSOE para instar a la Generalitat y a la Diputación de Valencia a poner en marcha un plan integral de climatización y confort térmico en los centros educativos públicos.

La moción se presentó con carácter de urgencia tras las temperaturas extremas de este verano y el inicio del curso escolar. Todos los grupos municipales votaron a favor, incluido el PP —que gobierna tanto la Generalitat como la Diputación, administraciones competentes en esta materia—, salvo VOX, que votó en contra al considerar que no es una prioridad.

«Estamos en plena emergencia climática y no podemos mirar hacia otro lado. La salud y el bienestar de nuestros hijos e hijas en las aulas son una prioridad absoluta. Hace falta inversión, planificación y, sobre todo, voluntad política para priorizar lo urgente. No podemos permitir que el alumnado vuelva a sufrir olas de calor dentro de las escuelas. Es una cuestión de seguridad, de dignidad y de justicia social», ha declarado Rosa Mª Garcia, portavoz de Compromís Quart de Poblet.

Desde Compromís y PSOE han subrayado que la moción reclama a la Generalitat y a la Diputación, gobernadas por el PP, que actúen con un plan de choque inmediato para el próximo curso (con sombras, ventilación y equipos básicos de climatización) y, al mismo tiempo, impulsen un plan integral de climatización y eficiencia energética en los centros educativos, que garantice soluciones a medio y largo plazo.

«Las familias y el profesorado nos han trasladado su preocupación, y era nuestra obligación actuar. La educación pública debe ofrecer condiciones dignas y seguras. No es un lujo, es un derecho», ha añadido Garcia.

