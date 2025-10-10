Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El temporal se ceba con la Safor y caen árboles en Valencia
Jornadas sobre Salud Mental. LP

Quart de Poblet impulsa la salud mental con una amplia programación bajo el lema «Viure empoderada-ment»

El Ayuntamiento organiza durante octubre y noviembre charlas, talleres y actividades para sensibilizar sobre el bienestar emocional y apoyar a la comunidad

Nacho Roca

Quart de Poblet

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:29

Comenta

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. Bajo el lema «Viure empoderada-ment», la iniciativa busca promover el bienestar emocional, romper estigmas y reforzar la importancia de cuidar la salud mental en todos los ámbitos de la vida.

A través de las concejalías de Servicios Sociales, Educación y la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA), el consistorio ha diseñado un programa diverso y participativo que se desarrollará del 3 de octubre al 6 de noviembre, con propuestas dirigidas a todos los públicos.

Entre las actividades más destacadas figura el «Arbre empoderada-ment», una instalación comunitaria que podrá visitarse en distintos centros municipales del 6 al 24 de octubre, junto con un punto informativo y divulgativo sobre salud mental en la Biblioteca Pública Enric Valor, disponible del 6 al 18 de octubre.

El calendario de actos, disponible en la web municipal quartdepoblet.es, incluye también el taller «Bienestar emocional a través de la música y el ritmo», que tendrá lugar el 14 de octubre en la Casa de Cultura, y un estand de promoción de la salud mental en el mercado ambulante municipal los miércoles 15 y 22 de octubre.

El 15 de octubre se celebrará la mesa-coloquio «Cuidando a las personas cuidadoras», en la que participarán profesionales de los Servicios Sociales y personas cuidadoras que compartirán su experiencia diaria. Por su parte, el 16 de octubre, niños, niñas y jóvenes podrán disfrutar de un taller de risoterapia en el Espai de Creació Jove, mientras que el 22 de octubre se desarrollará una charla-taller de sensibilización dirigida a profesionales y familias.

El ciclo se cerrará el 6 de noviembre con la conferencia del reconocido psicólogo Jaume Funes, titulada «Gestionar la educación en el universo de las pantallas», que tendrá lugar en la Casa de Cultura.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Quart de Poblet refuerza su compromiso con la salud mental y el bienestar colectivo, fomentando el diálogo, la empatía y la comprensión a través de espacios de reflexión, divulgación y aprendizaje que consolidan al municipio como una comunidad más saludable, solidaria y consciente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  2. 2 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  3. 3

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  4. 4 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  5. 5 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  6. 6 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  7. 7 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  8. 8

    Mazón: «Hemos asistido al festival de un machismo atroz. Sobre mi comida con Maribel Vilaplana, la misoginia ha sido repugnante»
  9. 9 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  10. 10 La pensión de jubilación más alta de España roza los 3.000 euros y la reciben los trabajadores de este sector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Quart de Poblet impulsa la salud mental con una amplia programación bajo el lema «Viure empoderada-ment»

Quart de Poblet impulsa la salud mental con una amplia programación bajo el lema «Viure empoderada-ment»