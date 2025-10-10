Quart de Poblet impulsa la salud mental con una amplia programación bajo el lema «Viure empoderada-ment» El Ayuntamiento organiza durante octubre y noviembre charlas, talleres y actividades para sensibilizar sobre el bienestar emocional y apoyar a la comunidad

Nacho Roca Quart de Poblet Viernes, 10 de octubre 2025, 14:29

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. Bajo el lema «Viure empoderada-ment», la iniciativa busca promover el bienestar emocional, romper estigmas y reforzar la importancia de cuidar la salud mental en todos los ámbitos de la vida.

A través de las concejalías de Servicios Sociales, Educación y la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA), el consistorio ha diseñado un programa diverso y participativo que se desarrollará del 3 de octubre al 6 de noviembre, con propuestas dirigidas a todos los públicos.

Entre las actividades más destacadas figura el «Arbre empoderada-ment», una instalación comunitaria que podrá visitarse en distintos centros municipales del 6 al 24 de octubre, junto con un punto informativo y divulgativo sobre salud mental en la Biblioteca Pública Enric Valor, disponible del 6 al 18 de octubre.

El calendario de actos, disponible en la web municipal quartdepoblet.es, incluye también el taller «Bienestar emocional a través de la música y el ritmo», que tendrá lugar el 14 de octubre en la Casa de Cultura, y un estand de promoción de la salud mental en el mercado ambulante municipal los miércoles 15 y 22 de octubre.

El 15 de octubre se celebrará la mesa-coloquio «Cuidando a las personas cuidadoras», en la que participarán profesionales de los Servicios Sociales y personas cuidadoras que compartirán su experiencia diaria. Por su parte, el 16 de octubre, niños, niñas y jóvenes podrán disfrutar de un taller de risoterapia en el Espai de Creació Jove, mientras que el 22 de octubre se desarrollará una charla-taller de sensibilización dirigida a profesionales y familias.

El ciclo se cerrará el 6 de noviembre con la conferencia del reconocido psicólogo Jaume Funes, titulada «Gestionar la educación en el universo de las pantallas», que tendrá lugar en la Casa de Cultura.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Quart de Poblet refuerza su compromiso con la salud mental y el bienestar colectivo, fomentando el diálogo, la empatía y la comprensión a través de espacios de reflexión, divulgación y aprendizaje que consolidan al municipio como una comunidad más saludable, solidaria y consciente.