El puente que da acceso al Bonaire reabre con un mes de antelación La Generalitat finaliza las obras de consolidación del paso sobre la Saleta, que quedó muy erosionado por la dana

Colocación de la escollera con el puente que se reabre este jueves junto al centro comercial Bonaire.

Paco Moreno Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:13 Comenta Compartir

Con un mes de antelación sobre lo previsto, la Conselleria de Medio Ambiente y Transportes ha reabierto este jueves un puente de acceso al polígono industrial y el centro comercial Bonaire desde la CV-410. El vicepresidente Vicente Martínez Mus ha destacado en una visita a la zona que en un mes y unos días se ha acabado una obra que asciende a un millón de euros.

La dana erosionó gravemente una de las bases del puente, aunque no fue hasta el pasado julio cuando llegó la petición a la Generalitat para que se hiciera cargo de esta reconstrucción. Fue el Ayuntamiento de Aldaia el que dio la voz de alarma, por lo que se aprobó un contrato de emergencia.

Desde hace un mes, los clientes del centro comercial y todo el tráfico del polígono industrial que lo rodea debían dar un rodeo, lo que perjudicaba el tráfico, que además cargaba de vehículos el otro acceso. La reapertura sirve para agilizar toda esta movilidad, sobre todo antes de la campaña comercial del próximo black friday.

Las obras se encuentran ahora en la fase de colocación de la escollera, en el cauce del barranco de la Saleta que pasa por debajo del puente. «Lo hacemos en todos las obras para añadir un plus de resiliencia», dijo el conseller acerca de la protección frente a inundaciones.

«Lo hacemos para garantizar una mayor durabilidad», dijo sobre un puente que ayudará a «desintoxicar» una rotonda cercana, frecuente escenario de atascos de tráfico, sobre todo desde el cierre en octubre del acceso.

La Generalitat asumió un total de 57 obras similares, que en su mayor parte estarán acabadas a finales de año salvo alguna excepción por problemas de acceso de maquinaria y obras. «Ahora estarán acabadas un 60%», consideró el conseller.

Siempre se busca una mejora, precisó. En Pedralba, un puente pasará de ocho metros de longitud a un total de 44, en parte por la ampliación del cauce debido a las inundaciones de hace un año. «Incorporamos escollera en todos para una mayor durabilidad», indicó.