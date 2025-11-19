El PSPV de Paterna pide al Consell más seguridad en el centro de salud de La Coma Una moción solicitará dotaciones de la Policía Autonómica para evitar incidentes entre usuarios y trabajadores

P. M. VALENCIA Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:01

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Paterna ha presentado este miércoles una moción que se debatirá en este próximo Pleno de noviembre en la que exigen reforzar la seguridad del Centro de Salud de La Coma mediante la intervención del Cuerpo de Policía Autonómica, con el fin de proteger al personal sanitario y mejorar las condiciones del servicio en este consultorio del barrio.

En la moción presentada, los socialistas recuerdan que el Ayuntamiento de Paterna lleva años impulsando diferentes medidas para apoyar el funcionamiento del centro de salud, como la reclamación de más personal facultativo, la búsqueda activa de profesionales a través de la Agencia de Colocación municipal, la coordinación con la Comisión de Salud de La Coma, y múltiples actuaciones en materia de seguridad, incluidos los acompañamientos de la Policía Local en asistencias domiciliarias.

Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista plantean en la moción instar a la Generalitat Valenciana a poner los medios necesarios del Cuerpo de Policía Autonómica para reforzar la vigilancia y protección del Centro de Salud de La Coma y de los profesionales que trabajan en él, así como coordinarse con Delegación del Gobierno para garantizar la participación activa del Cuerpo Nacional de Policía en las operativas que sean necesarias para cumplir este objetivo.

En este sentido, el portavoz socialista, David Fortea, ha explicado que «el Ayuntamiento de Paterna ha actuado siempre con responsabilidad hacia los profesionales sanitarios de La Coma, impulsando mejoras, colaboraciones y medidas de seguridad a través de la Policía Local. Ahora es necesario activar las competencias autonómicas para garantizar una protección más sólida y permanente».

Asimismo, Fortea ha añadido que «la presencia coordinada de Policía Autonómica y Policía Nacional se sumaría a la Policía Local que ya realiza labores de refuerzo en la zona» al mismo tiempo que ha recordado que «el barrio necesita el apoyo de todas las administraciones para poder prestar el servicio público sanitario que merecen los vecinos y vecinas».