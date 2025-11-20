El PSPV de Albal acusa al Ayuntamiento de renunciar a una ayuda de casi 880.000 euros Los fondos procedían del Ministerio de Juventud, denuncian los socialistas

P. M. VALENCIA Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:01

«El asunto no puede ser más grave». Desde el Grupo Municipal Socialista de Albal denunciaron este jueves que el Ayuntamiento ha renunciado a una ayuda de 879.280 euros, procedente del Ministerio de Juventud e Infancia, destinada a reforzar actividades, programas y apoyo para niños, adolescentes y jóvenes afectados por la dana.

Mientras otros municipios afectados ya la están ejecutando, «Albal ni la pidió, ni la planificó, ni movió un dedo», lamentan. Y no es un hecho aislado, sino que se suma a la pérdida de otros 24.833 euros de una subvención de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), por no haberse justificado a tiempo, según reza en la resolución publicada en el DOGV el pasado 29 de octubre de 2025.

«En total, más de 900.000 euros muy valiosos para sacar al municipio del barro. Y, pese a haber pasado un año desde la tragedia que vivimos. Albal es de los pocos pueblos donde todavía se puede observar el marrón de calles sin limpiar», indicaron las mismas fuentes.

«Estos hechos ya no pueden esconderse bajo excusas. El Gobierno que preside José Miguel Ferris es reincidente en la irresponsabilidad», denunció la portavoz socialista, Lola Martínez. «Mientras otros municipios avanzan en la reparación de infraestructuras y servicios dañados, en Albal sigue acumulándose la inacción y la desidia».

La renuncia a casi un millón de euros para juventud y reconstrucción «es la prueba más evidente de un abandono institucional». Y según recalcan, la realidad es aún más dura: «en Albal ni siquiera se garantiza que los espacios culturales funcionen con condiciones mínimas de dignidad». Señalan como ejemplo «sangrante» la falta total de actuaciones para reconstruir la Biblioteca o la Casa de la Cultura, que ha tenido que trasladar sus actividades a Beniparrell.