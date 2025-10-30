Protesta vecinal en Paterna por la subida de tasas en el recibo del agua El Ayuntamiento aplica el incremento de la TAMER e incorpora otra local por el tratamiento y recogida de residuos

Tarde-noche de protesta vecinal en las calles de Paterna. El Ayuntamiento de este municipio de l'Horta fue escenario este jueves de una manifestación que acabó en las puertas de la sede consistorial. El motivo del enfado de una docena de asociaciones ha sido la subida del recibo del agua por la aplicación de dos tasas de recogida y tratamiento de residuos.

Alberto López, presidente de la asociación vecinal Barri Centre Paterna, señaló tras la manifestación que acudieron medio millar de personas, que protestas debido a la decisión del gobierno municipal de aplicar las citadas subidas. Los residentes reclaman que se compense estos incrementos con una bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La tasa local, de nueva creación, entró en vigor el pasado 10 de abril y este año se ha dividido en dos recibos. Se trata de cumplir con la legislación estatal sobre residuos que obliga a este tributo. «Paterna se gasta este año 4,2 millones de euros en la recogida de residuos. La normativa del Gobierno dice que eso deben pagarlo los vecinos. Pedimos por lo tanto una compensación con una bajada del IBI», dijo López.

La tesis de las entidades vecinales es que si hasta ahora, el Consistorio ha financiado la recogida de residuos con otros tributos, puede «devolver» esos 4,2 millones en el caso de este año con un descenso en el IBI. La tasa se incluye en el recibo del agua, lo que explica que la protesta llevase como lema «Con el agua no se juega».

La otra tasa, la TAMER, sufrió este año un incremento del 23% por un motivo similar. La legislación estatal sobre residuos obliga a que los Ayuntamientos paguen el tratamiento de la basura y estos lo repercuten en los vecinos a través del recibo del agua.

«Reclamamos lo mismo, que esa subida se vea compensada por una bajada del IBI», indicó el dirigente vecinal, quien precisó que en el caso de los residentes de la Canyada es más gravoso al consumir más agua por el riego de jardines. «Es un sistema injusto», aseguró. Este modelo indica que una persona a más consumo de agua más basura genera.

Por último, López comentó que el Ayuntamiento anunció una bonificación para aquellos que lleven residuos para el reciclaje al ecoparque. «Fuí, pedí un certificado para la bonificación y la respuesta fue que no sabían nada», finalizó.

