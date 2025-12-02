El presidente de la Asociación de Empresarios Chinos, Premio Especial de Paterna Ciudad de Empresas Fernando Zhou es reconocido por su actividad empresarial, solidaridad y contribución social destinada a ayudar a los municipios dana

El empresario Fernando Zhou y presidente de la Asociación de Empresarios Chinos de la Comunitat Valenciana, será distinguido este año con el Premio Especial del Jurado 2025 en la X edición de los Premios 'Paterna, Ciudad de Empresas' por su actividad empresarial, solidaridad y contribución social destinada a ayudar a los municipios afectados por la Dana.

Fernando Zhou es además, entre otras cosas, un empresario de éxito que gestiona el grupo Kaisen con presencia en la localidad a través de su establecimiento en Heron City.

La asociación que preside Fernando Zhou cuenta con una trayectoria de 17 años de vida en la Comunitat Valenciana. Desde sus orígenes ha fomentado la integración de la comunidad china en la sociedad valenciana y el establecimiento de lazos de cooperación, siendo un referente para asociaciones similares en otras comunidades autónomas.

La Asociación de Comerciantes Chinos ha demostrado que su presencia en la Comunidad Valenciana no se limita al ámbito comercial sino que también ha contribuido solidariamente en momentos críticos fortaleciendo los lazos con las comunidades locales y reafirmando su papel como un pilar de apoyo y solidaridad en la región.

De hecho, desde el 30 de octubre, un día después de las inundaciones, organizaron la entrega de alimentos básicos como agua, sándwiches y fruta a localidades como Massanassa, Sedaví, Picanya y Alfafar. Al detectar la falta de artículos de limpieza y calzado adecuado para caminar entre el barro, la asociación se movilizó para distribuir botas de agua, palas y productos de limpieza, consiguiendo materiales desde diferentes puntos de España.

Del mismo modo, la Asociación donó los colchones que permitieron que Paterna albergara a más de 200 bomberos y personal de emergencias procedentes de todos los puntos de España y Portugal en su pabellón deportivo para que los hombres y mujeres de estos cuerpos de emergencia pudieran descansar tras las largas jornadas de trabajo en las zonas afectadas por la DANA.

La labor de Fernando Zhou al frente de la Asociación de Empresarios Chinos de la Comunitat Valenciana se ha orientado en todo momento en crear sinergias para abrir posibles vías de negocio de las empresas productoras valencianas con este país asiático fomentando la inversión de grupos empresariales en territorio valenciano.

Esta generosidad y apoyo incondicional también se reflejó en el transcurso de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la que posibilitaron el suministro de vital material sanitario necesario para afrontar la difícil coyuntura. Y hace precisamente un año, lo han vuelto a hacer con su respuesta solidaria a la trágica inundación provocada por la DANA en octubre de 2024.

Con este premio Especial, el Ayuntamiento de Paterna y Paterna Ciudad de Empresas quiere agradecer y reconocer la responsabilidad social corporativa de esta personalidad en su trayectoria de éxito profesional cuya labor refuerza el liderazgo de la actividad económica en la ciudad.

La ceremonia de entrega de estos galardones que organiza el Ayuntamiento de Paterna junto a la asociación 'Paterna, Ciudad de Empresas' será mañana, jueves, 4 de diciembre, a las 10:00 horas, en los cines Kinépolis.

Finalmente, en la X edición de los Premios Paterna Ciudad de Empresas, además de este Premio Especial del Jurado que en ediciones anteriores ha recaído en empresarios como José Luis Marín y Vicente Tarancón a título póstumo y reconocidas empresas como Aquaservice, Gourmet, Manuel Bertolín, propietario fundador de BMW Bertolín, Francisco Lara, fundador de la empresa Muebles Lara, Cárnicas Serrano y a Vicente Andreu, gerente de Puertas Andreu, también se entregarán galardones a la mejor Start Up, el premio a la Investigación e Innovación Empresarial, el reconocimiento a la Mujer Empresaria, a la Empresa Sostenible y Socialmente Responsable, a la Trayectoria Empresarial, el Premio a Proyección Internacional y el premio a la Micropyme Local.