El PP de Xirivella pide celeridad al Gobierno para las obras hidráulicas La formación recuerda que la CHJ ejecutó en 2023 sólo el 2% de las actuaciones previstas

Jueves, 25 de septiembre 2025

El Grupo Municipal Popular de Xirivella presenta una moción para exigir al Gobierno de España y a la Confederación Hidrográfica del Júcar la máxima celeridad en la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes, imprescindibles para prevenir episodios de inundaciones que ponen en riesgo la seguridad, el patrimonio y la economía de los vecinos.

El portavoz popular, Guillermo Garrido, ha recordado que «la tendencia climática es creciente: cada año sufrimos episodios más frecuentes e intensos, y Xirivella es un municipio especialmente vulnerable».

Desde el Partido Popular se denuncia que, según datos oficiales, en 2023 la Confederación Hidrográfica del Júcar ejecutó menos del 2% de las actuaciones previstas. Una cifra que califican de inadmisible: «Cada retraso multiplica los daños y los costes, que al final siempre pagan los ciudadanos. Prevenir es mucho más barato que reparar», ha señalado Garrido.

La moción incluye medidas urgentes como la construcción de presas, encauzamientos y correcciones hidrológicas previstas en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación, que deberían estar ejecutadas antes de 2027, así como la limpieza integral de cauces, barrancos y ramblas, cuyo mantenimiento consideran clave para reducir el riesgo inmediato.

En este sentido, Garrido ha subraya que «las inundaciones no entienden de ideologías. Nuestra obligación es proteger vidas y bienes, por eso pedimos a todas las fuerzas políticas que se sumen a esta moción. Quien vote en contra estará anteponiendo intereses partidistas a la seguridad de sus vecinos».

El portavoz popular también ha criticado la actitud de PSOE y Compromís en el Senado, al rechazar la semana pasada una propuesta para acelerar estas obras: «Es incomprensible que, después de lo vivido, se siga dando la espalda a los valencianos. En Xirivella vamos a seguir insistiendo para que se cumpla lo que ya está aprobado en los planes oficiales».

La iniciativa será trasladada, además, al Gobierno de España, al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Júcar.