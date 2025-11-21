El PP de Quart llevará al pleno la petición al Gobierno de un cuarto juzgado El portavoz de los populares, Raúl Esteban, considera que la carga actual de trabajo triplica la capacidad de la unidad judicial

Paco Moreno Valencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:36 Comenta Compartir

Los juzgados de Quart de Poblet son los peor dotados de la Comunidad, con una carga de trabajo del 303%. según señaló este viernes el portavoz del PP en la localidad, Raúl Esteban. Por ese motivo, presentarán una moción en el próximo pleno con el fin de que el Ayuntamiento exija al Gobierno de Pedro Sánchez que dé luz verde al cuarto juzgado, algo que está comprometido desde hace tiempo.

«Solo pedimos un cuarto juez, algo que depende del Ministerio de Justicia. El resto ya está hecho«, señaló el portavoz popular, quien lamentó que no se adopten medidas para ayudar a resolver los 3.000 procesos anuales que pasan por estas dependencias.

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, explicó en una reunión esta semana la situación crítica de estos juzgados al portavoz del PP en el Ayuntamiento y a la alcaldesa, la socialista Cristina Mora. Según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de 2024, la única petición que se hace para este partido judicial es la apertura del cuarto juzgado, el cual es esperado desde hace más de una década. Por el contrario, se han acabado ya todas las obras necesarias para su puesta en funcionamiento