El portavoz del PP en Quart, Raúl Esteban. LP

El PP de Quart denuncia el aumento de un 65% del gasto en sueldos de concejales liberados

El portavoz Esteban asegura que los socialistas «derrochan el dinero de todos los vecinos»

P. M.

VALENCIA

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:25

Comenta

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Quart, Raúl Esteban, denunció este viernes que la alcaldesa Cristina Mora ha liberado mediante una resolución a su compañera de partido y concejala por el Barrio del Cristo, Lucía Fernández. El sueldo es superior a los 60.000 euros y las competencias son las mismas que tenía en el mes de octubre, entre las que se incluyen Igualdad, Turismo y Juventud, dijo el edil.

El portavoz del grupo popular, Raúl Esteban, señaló que «la socialista Cristina Mora sigue derrochando el dinero de todos los vecinos y poniendo sueldazos a sus amigos y a ella misma, ya que es la alcaldesa que más cobra de todos los municipios de l´Horta con menos de 50.000 habitantes». Además, hay que recordar que, a principio de esta legislatura, ya subió las remuneraciones a los liberados.

El portavoz del Grupo Popular explicó que el grupo socialista de Quart de Poblet ha incrementado en un 65% el gasto en sueldos de concejales liberados desde la anterior legislatura. En 2020, el gasto supuso 234.096,10 euros mientras el gasto estimado en 2025 es de 385.981,98.

En el último pleno, la alcaldesa se limitó a dar cuenta de este decreto de Alcaldía sin someter esta nueva liberación a debate alguno. Además, dicha resolución es del 5 de noviembre pero con efecto del 1 de noviembre. Es decir, «además le regalan cinco días de sueldo», dijo.

Por este motivo, el grupo popular tuvo que utilizar su turno en ruegos y preguntas para solicitar a la alcaldesa el motivo de esta nueva liberación y si va a continuar en 2026 liberando a más concejales. Sin embargo, como destaca Raúl Esteban, «es imposible saber en qué se va a gastar el dinero el Ayuntamiento».

«El equipo de Gobierno socialista ha incumplido el artículo 168 de la Ley de Haciendas locales que establece que el proyecto de Presupuestos debe presentarse en Pleno antes del 15 de octubre. El grupo socialista lleva el mismo camino que su jefe de filas, Pedro Sánchez», aseguró.

Precisamente, el encargado de presentar estas cuentas es el responsable de Hacienda, Nacho Rabanaque, quien fue liberado en junio también con un sueldo de más de 60.000 euros. Raúl Esteban añade que, pese a estar liberado, Nacho Rabanaque «no cumple con su deber de presentar los presupuestos a tiempo». Rabanaque también es el responsable de Medio Ambiente y «del basurazo, una tasa con la que los vecinos están muy indignados».

