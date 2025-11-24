El PP propone actuaciones urgentes para prevenir inundaciones en Picassent González: «La prevención, el mantenimiento y la planificación hidrológica son fundamentales para la protección del municipio»

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Picassent ha presentado este lunes una moción en la que solicita la puesta en marcha inmediata de actuaciones estructurales y de mantenimiento destinadas a reducir el riesgo de inundaciones en el municipio. «Esta iniciativa responde a la persistencia de episodios de acumulación de agua en calles, zonas residenciales y áreas agrícolas durante las lluvias intensas, y a la necesidad de adoptar medidas preventivas que garanticen la seguridad de la población», ha esgrimido la concejala y portavoz del PP, Imma González.

La moción del Partido Popular incluye un conjunto de actuaciones prioritarias, entre las que se encuentran la limpieza y desbroce de barrancos, acequias y colectores; la revisión y ampliación de la red de saneamiento y pluviales; la ejecución de obras hidráulicas en zonas especialmente vulnerables; y la actualización de los estudios de inundabilidad conforme a los escenarios previstos en materia de cambio climático.

Asimismo, el Partido Popular propone reforzar la coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar para asegurar el mantenimiento y supervisión de las infraestructuras de su competencia, así como la elaboración y activación de un Plan Municipal de Gestión del Riesgo por Inundaciones que establezca protocolos claros de actuación y prevención tanto para los servicios municipales como para la ciudadanía.

La portavoz del PP subraya que «la prevención, el mantenimiento adecuado y la planificación hidrológica son elementos fundamentales para garantizar la protección del municipio y minimizar los daños asociados a fenómenos meteorológicos adversos». «Con esta propuesta reafirmamos nuestro compromiso con una gestión responsable, técnica y orientada a la seguridad de los vecinos, y pone a disposición del Ayuntamiento soluciones concretas para mejorar la resiliencia de Picassent frente a futuras inundaciones», concluye González.