La portavoz del PP en Picassent, Imma González. LP

El PP propone actuaciones urgentes para prevenir inundaciones en Picassent

González: «La prevención, el mantenimiento y la planificación hidrológica son fundamentales para la protección del municipio»

P. M.

VALENCIA

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:48

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Picassent ha presentado este lunes una moción en la que solicita la puesta en marcha inmediata de actuaciones estructurales y de mantenimiento destinadas a reducir el riesgo de inundaciones en el municipio. «Esta iniciativa responde a la persistencia de episodios de acumulación de agua en calles, zonas residenciales y áreas agrícolas durante las lluvias intensas, y a la necesidad de adoptar medidas preventivas que garanticen la seguridad de la población», ha esgrimido la concejala y portavoz del PP, Imma González.

La moción del Partido Popular incluye un conjunto de actuaciones prioritarias, entre las que se encuentran la limpieza y desbroce de barrancos, acequias y colectores; la revisión y ampliación de la red de saneamiento y pluviales; la ejecución de obras hidráulicas en zonas especialmente vulnerables; y la actualización de los estudios de inundabilidad conforme a los escenarios previstos en materia de cambio climático.

Asimismo, el Partido Popular propone reforzar la coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar para asegurar el mantenimiento y supervisión de las infraestructuras de su competencia, así como la elaboración y activación de un Plan Municipal de Gestión del Riesgo por Inundaciones que establezca protocolos claros de actuación y prevención tanto para los servicios municipales como para la ciudadanía.

La portavoz del PP subraya que «la prevención, el mantenimiento adecuado y la planificación hidrológica son elementos fundamentales para garantizar la protección del municipio y minimizar los daños asociados a fenómenos meteorológicos adversos». «Con esta propuesta reafirmamos nuestro compromiso con una gestión responsable, técnica y orientada a la seguridad de los vecinos, y pone a disposición del Ayuntamiento soluciones concretas para mejorar la resiliencia de Picassent frente a futuras inundaciones», concluye González.

