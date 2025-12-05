El PP abandona la comisión de la dana en Aldaia por ser un «engaño a la ciudadanía» El portavoz de los populares, Jesús Molins, denuncia que ha habido sólo dos reuniones a puerta cerrada

Paco Moreno Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:33

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Aldaia, Jesús Molins, anunció este viernes que esta formación abandona la comisión de investigación de la dana en el municipio. Aseguró que el alcalde Guillermo Luján «lleva más de un año con una comisión a puerta cerrada de la que ha habido dos reuniones y que es un engaño a la ciudadanía».

El edil aseguró que lo «único que ha hecho el gobierno municipal es ganar tiempo y engañarnos. No se ha querido sacar ningún aprendizaje de esta comisión de investigación desde el momento en que el alcalde se refiere a ella como un juicio político a su persona».

En su opinión, la comisión «era para analizar, ver fallos y mejoras. Para saber que el alcalde es responsable no nos hace falta la comisión de investigación, eso ya lo sabemos al ser el único, junto con Picanya, que no tomó ninguna medida», comentó en un comunicado tras el pleno, donde hizo pública esta decisión.

El abandono de la comisión es porque considera que es «una farsa. Esto no lo hago por rédito político, ni siquiera voy a presentarme como candidato en las próximas elecciones, lo que busco es justicia y asunción de responsabilidades de nuestros políticos».

Molins criticó el victimismo del alcalde por hacer creer siempre «que tomó medidas para una dana y no para un tsunami» para quitarse responsabilidades, a lo que el portavoz popular contestó que «ni tomó medidas para un tsunami ni tomó medidas para una dana como sí hizo la mayoría».

En el último pleno volvió a exigir responsabilidades a Luján por «ser el único alcalde de la comarca que no hizo absolutamente nada» y porque «no habiendo cerrado colegios públicos como hizo la mayoría de poblaciones, hubo víctimas mortales al salir de los centros educativos de Aldaia, mientras el alcalde se encontraba en el pleno municipal aprobando el plan anti-inundaciones que ya estaba incumpliendo».

Molins manifestó que «al igual que unos exigían la dimisión de Mazón por no estar donde debía estar y otros la de Sánchez por no hacer lo que tenía que hacer, el alcalde de Aldaia ni estaba donde debía estar ni hizo lo que tenía que hacer».

Con todos los avisos por televisión, con alerta roja desde la misma mañana y con muchos municipios vecinos sufriendo durante todo el día los azotes de la dana, el gobierno municipal no hizo ningún bando ni cerró ninguna instalación municipal. «Por el contrario, se mantuvo el pleno municipal hasta las 20 h en el que paradójicamente se aprobó el plan anti-inundaciones del municipio.»

Molins dijo por último que «yo mismo llamé a alcaldía sobre las 15:30 h para informar que me era imposible acudir al pleno ya que la A-3 ya estaba cortada a mediodía y estábamos incomunicados en Chiva. Me pidieron que me conectara por videoconferencia, a lo que me negué«.