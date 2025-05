La Policía Local de Burjassot incauta 70.000 euros en billetes falsos

A. Talavera Alzira Viernes, 2 de mayo 2025, 16:40 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Local de Burjassot han detenido a dos personas y han intervenido una importante cantidad de papel moneda falsificado, así como diversos productos químicos y herramientas presuntamente destinados a la comisión del conocido timo de los billetes tintados, un tipo de estafa recurrente en distintos países y considerada delito económico.

La actuación se produjo el 1 de mayo, a las 23:30 horas, en el marco de un control rutinario de tráfico y seguridad vial establecido en la avenida Vicent Andrés Estellés. Los agentes interceptaron un vehículo de alta gama que reaccionó de forma evasiva ante el control. Tras proceder a su detención e identificación, los ocupantes, visiblemente nerviosos, ofrecieron respuestas incoherentes sobre su procedencia, lo que motivó un registro preventivo del vehículo.

Durante la inspección, se localizaron 40.500 euros en billetes falsificados tintados, 20.140 euros en papel moneda simulado sin tintar, preparado con la apariencia de billetes de 20, 50 y 100 euros, productos químicos, linternas UV y papel precortado con los tamaños de billetes de euro de distinto valor legal, 7.790 euros de curso legal en efectivo, parte de ellos ocultos en el interior del vehículo.

Los detenidos son C. C. M., de 38 años, y R. G. C. E., de 43 años, quienes fueron arrestados por un presunto delito de falsificación de moneda y tentativa de estafa, y puestos a disposición judicial junto con todos los efectos intervenidos. La actuación contó con la colaboración de la Policía Local de Godella, que se desplazó al lugar como apoyo operativo.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan «Burjassot Segura», una iniciativa impulsada por la Jefatura del Cuerpo de Policía Local y el Ayuntamiento, cuyo objetivo es reforzar la seguridad vial y ciudadana mediante controles estratégicos, patrullaje preventivo y actuaciones coordinadas. Desde su puesta en marcha, dicho plan ha permitido numerosas detenciones por delitos contra el patrimonio, falsificación, tráfico de drogas y otros ilícitos penales, consolidando un entorno urbano más seguro para los vecinos y vecinas del municipio.

Billetes tintados

Esta modalidad de estafa, también conocida como «timo químico», consiste en hacer creer a las víctimas que es posible transformar papel negro o blanco tintado en billetes de curso legal utilizando ciertos productos químicos. Para generar credibilidad, los estafadores realizan una falsa demostración: introducen un billete auténtico previamente oculto entre papeles tratados y, mediante la aplicación de líquidos reactivos, simulan que ha sido «lavado» y convertido en un billete válido. Una vez convencida la víctima, los estafadores solicitan importantes sumas de dinero para adquirir más «papel tratado» y reactivos, que en realidad no tienen ningún valor.

Este tipo de fraude está considerado un delito de estafa, y suele estar asociado a redes itinerantes que actúan en distintos territorios.