La Pobla de Farnals honra la solidaridad ciudadana con la inauguración del Carrer del Voluntariat La nueva calle reconoce el trabajo de Protección Civil y del voluntariado durante la dana de 2024

Nacho Roca Pobla de Farnals Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:01

La Pobla de Farnals ha dado un paso simbólico y emotivo para rendir homenaje a quienes, de forma desinteresada, pusieron su tiempo y esfuerzo al servicio de los demás. El pasado viernes 12 de septiembre, el Ayuntamiento inauguró oficialmente el Carrer del Voluntariat, una nueva vía ubicada entre la avenida Doctor Ortiz Sebastián y la calle San Francisco.

Durante el acto se descubrió una placa cerámica conmemorativa que reconoce de forma explícita la labor de Protección Civil y de todas las personas voluntarias que ofrecieron ayuda durante la DANA del 29 de octubre de 2024. El texto, grabado en la cerámica, agradece «a la agrupación de Protección Civil de La Pobla de Farnals y a todas las personas voluntarias y anónimas que, con solidaridad y compromiso cívico, prestaron auxilio a los municipios afectados».

La decisión de dar nombre a esta calle fue aprobada por mayoría absoluta en el Pleno del 31 de julio de 2025, con el respaldo de los grupos Socialista, Popular y Compromís. El grupo Vox votó en contra.

Con esta iniciativa, el consistorio quiere visibilizar el valor del voluntariado como una forma de participación ciudadana basada en la solidaridad, el altruismo y el compromiso colectivo. La denominación de la vía es también un gesto de agradecimiento a quienes se movilizaron ante la emergencia provocada por la DANA, tanto desde las agrupaciones organizadas como desde la ciudadanía anónima que colaboró con donaciones y asistencia.

El Carrer del Voluntariat ocupa un espacio del casco urbano que hasta ahora no contaba con denominación oficial. A partir de ahora, este nombre servirá como recuerdo permanente del espíritu solidario que define a La Pobla de Farnals.