Niños y niñas de La Pobla de Farnals disfrutan de las actividades de la Feria de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Ayuntamiento

La Pobla de Farnals celebra la tercera Feria de los Derechos de la Infancia con deporte, juego y participación ciudadana

El Ayuntamiento impulsa, junto a los clubes locales, una programación para sensibilizar sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de actividades lúdicas y educativas

Nacho Roca

Pobla de Farnals

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:41

Comenta

La Pobla de Farnals volverá a convertir sus calles y colegios en un espacio para el juego y la conciencia social con la tercera edición de la Feria de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que se celebrará los días 14, 18 y 19 de noviembre. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con las entidades deportivas del municipio, busca promover los derechos de las personas más jóvenes, fomentando la participación, la convivencia y el aprendizaje a través del deporte y las actividades lúdicas.

La feria se inaugurará el viernes 14 de noviembre, de 16:30 a 19:30 horas, en la avenida Doctor Ortiz Sebastián, con una completa jornada de talleres, juegos gigantes, parkour, un escape room y espacios dedicados a la práctica deportiva y al Consell de Participació Infantil i Adolescente.

En esta cita participarán los principales clubes locales, Club d'Atletisme, La Creu CF, Club de Bàsquet, Club Es Danza, Club d'Escacs, Club de Karate, Club de Vòlei y Club de Tenis Taula, que colaborarán en la dinamización de los distintos espacios, reforzando el papel del deporte como herramienta de inclusión y valores.

La programación continuará los días 18 y 19 de noviembre en el CEIP Cervantes, donde el alumnado de quinto de primaria tomará parte en el «Gran Joc Els Nostres Drets», una propuesta educativa inspirada en la Convención de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. El equipo del Área de Infancia del Ayuntamiento será el encargado de conducir la actividad, concebida para acercar estos derechos de forma lúdica, participativa y adaptada a la edad del alumnado.

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, así como con la implicación del tejido asociativo y la participación activa de la comunidad educativa en la vida del municipio.

