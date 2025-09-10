Una placa en Aldaia para recordar a las víctimas de la dana El homenaje se sitúa en una de las rotondas del municipio

El monolito de la rotonda de acceso al municipio de Aldaia, con el nombre de la localidad, ha incorporado una placa en memoria de las víctimas de la dana de 29 de octubre, que afectó gravemente a la provincia de Valencia.

La intervención ha sido realizada por la empresa local Rotulosvalencia.com,, especializada en diseño y fabricación de elementos de señalización y rotulación urbana. El proyecto ha combinado la restauración del monolito con la instalación de una placa de homenaje, que pretende mantener vivo el recuerdo y transmitir un mensaje de resiliencia a la ciudadanía: «En record dels veïns i veïnes d'Aldaia que van perdre la vida en la Dana del 29 d'octubre de 2024. No oblidem. Sempre en la nostra memòria. Aldaia, juliol de 2025.»

Desde el Ayuntamiento destacan la importancia de este gesto: «Queremos que esta rotonda de entrada sea un símbolo de memoria y de respeto, pero también de la capacidad de Aldaia para salir adelante y mirar al futuro», afirman desde el consistorio.

Por su parte, desde Rótulos Valencia subrayan que ha sido un orgullo colaborar en un proyecto con tanto valor simbólico: «No se trata solo de reconstruir un elemento urbano, sino de contribuir a que la memoria de lo sucedido tenga un espacio visible en nuestro día a día».

La actuación, además de embellecer uno de los principales accesos al municipio, refuerza el vínculo entre instituciones y empresas locales y convierte la rotonda en un símbolo de identidad y memoria compartida.

