Picassent reparte un millón de euros entre casi 200 agricultores afectados por la dana gracias a la Fundación Amancio Ortega Las ayudas, que se suman al primer paquete destinado a viviendas y vehículos, compensan daños leves, moderados y graves en más de 400 parcelas rústicas del municipio

Nacho Roca Picassent Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:58

El Ayuntamiento de Picassent ha completado esta semana el reparto del segundo bloque de ayudas procedentes de la Fundación Amancio Ortega, destinadas a paliar los efectos de la DANA del pasado 29 de octubre. En esta ocasión, cerca de 200 agricultores del municipio han recibido un millón de euros para cubrir los destrozos sufridos en sus explotaciones.

Tras una primera convocatoria en la que se distribuyó otro millón de euros entre 350 vecinos por daños en viviendas y vehículos, el consistorio ha centrado ahora los esfuerzos en el sector agrícola, uno de los más castigados por la riada.

En total se han aprobado 193 solicitudes que afectan a 428 parcelas rústicas. Las ayudas se han clasificado en tres niveles de compensación según la magnitud de los daños: leves, moderados y graves. Los importes han permitido resarcir a los agricultores por un total de 999.989 euros, prácticamente un millón, lo que supone completar la mitad de los 2,2 millones que la Fundación Amancio Ortega concedió al municipio.

El Ayuntamiento ha contado con la colaboración de AVA-Picassent, que habilitó un espacio en su sede para atender y acompañar a los agricultores en la tramitación de las ayudas. Con este segundo bloque, el consistorio subraya que ya se ha conseguido dar respuesta a los principales sectores damnificados del municipio: las familias que perdieron viviendas y vehículos, y los agricultores que vieron arrasadas sus cosechas.