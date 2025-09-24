Picassent reclama el transporte gratuito para los jóvenes El equipo de gobierno presenta una moción en el pleno de este jueves instando a aplicar la medida

El pleno de este jueves del Ayuntamiento de Picassent llevará en su orden del día una moción presentada por el equipo de Gobierno (PSPV-PSOE y Compromís) para que se inste a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de España a recuperar la gratuidad del transporte público para los menores de 30 años, con el fin de continuar con las políticas de movilidad de los jóvenes que se estaban llevando a cabo desde diferentes instituciones.

Como refleja la moción presentada, desde octubre de 2022 la Generalitat aplicó la gratuidad en el transporte a menores de 30 años, generando un impulso de su uso en este sector de edad y, a su vez, beneficiando a la economía de una franja con menor nivel de ingresos económicos. Estas medidas se mantuvieron hasta el 30 de junio de 2025, cuando mediante el decreto ley 2/2025 se establecieron reducciones temporales de tarifas en determinados servicios públicos de transporte hasta el 31 de diciembre de 2025, sin que más allá de esta fecha estén garantizadas las políticas de promoción del uso del trasporte público para los jóvenes.

Según las cifras publicadas, durante 2024 Metrovalencia registró un uso del abono joven de 35.868.486 desplazamientos, evidenciando que todas las medidas que se han tomado en materia de promoción del transporte público han sido efectivas. Estas acciones generan a su vez cambios en los hábitos de movilidad actuales y contribuye de manera directa a la mejora medioambiental y a la lucha contra los efectos negativos que provoca el cambio climático, así como un ahorro en las economías familiares.

Por todo ello, la moción que se debatirá y votará en este pleno de septiembre, insta al gobierno de la Generalitat Valenciana como responsable de las competencias en movilidad interurbana, y al gobierno de España como responsable de Cercanías, a restablecer las medidas de gratuidad del transporte público a las personas menores de 30 años lo más pronto posible.