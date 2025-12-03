Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio medio de la luz vuelve a bajar este jueves, pero sube el precio mínimo por hora
Reunión con la alcaldesa de Picassent. LP

Picassent impulsa la nueva Asociación de Divergentes con apoyo económico y un espacio propio

El Ayuntamiento reservará una partida en los presupuestos de 2026 y pondrá a disposición de la entidad un local para desarrollar sus programas inclusivos

Nacho Roca

Catarroja

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:58

Comenta

La recién constituida Asociación de Divergentes & Familias de Picassent, creada oficialmente este mes de diciembre, ha dado sus primeros pasos reuniéndose con la alcaldesa Conxa García y el concejal de Diversidad Funcional, Carles Silla, para presentarles su proyecto y explicar la misión con la que nace esta entidad dedicada a las personas con diversidad.

Durante el encuentro, la junta directiva detalló las actividades previstas para los próximos meses y expuso al equipo de gobierno sus inquietudes, así como las áreas en las que consideran necesaria una colaboración institucional. Según trasladó el Ayuntamiento, la corporación incluirá en el presupuesto municipal de 2026 una subvención destinada a apoyar el trabajo de la asociación. Además, anunciaron que ya se están ultimando los trámites para cederles un espacio municipal que servirá como sede y punto de actividad.

Aunque la entidad acaba de comenzar su andadura, su presencia ya se ha hecho notar en distintas iniciativas del municipio. Ha participado recientemente en el taller de expresión corporal, en una sesión de risoterapia y en los actos conmemorativos del Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, celebrado cada 3 de diciembre.

Con estos primeros pasos, Ayuntamiento y asociación sientan las bases de una colaboración que aspira a consolidarse en los próximos años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  8. 8 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  9. 9 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  10. 10 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Picassent impulsa la nueva Asociación de Divergentes con apoyo económico y un espacio propio

Picassent impulsa la nueva Asociación de Divergentes con apoyo económico y un espacio propio