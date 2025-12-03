Picassent impulsa la nueva Asociación de Divergentes con apoyo económico y un espacio propio El Ayuntamiento reservará una partida en los presupuestos de 2026 y pondrá a disposición de la entidad un local para desarrollar sus programas inclusivos

Nacho Roca Catarroja Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:58

La recién constituida Asociación de Divergentes & Familias de Picassent, creada oficialmente este mes de diciembre, ha dado sus primeros pasos reuniéndose con la alcaldesa Conxa García y el concejal de Diversidad Funcional, Carles Silla, para presentarles su proyecto y explicar la misión con la que nace esta entidad dedicada a las personas con diversidad.

Durante el encuentro, la junta directiva detalló las actividades previstas para los próximos meses y expuso al equipo de gobierno sus inquietudes, así como las áreas en las que consideran necesaria una colaboración institucional. Según trasladó el Ayuntamiento, la corporación incluirá en el presupuesto municipal de 2026 una subvención destinada a apoyar el trabajo de la asociación. Además, anunciaron que ya se están ultimando los trámites para cederles un espacio municipal que servirá como sede y punto de actividad.

Aunque la entidad acaba de comenzar su andadura, su presencia ya se ha hecho notar en distintas iniciativas del municipio. Ha participado recientemente en el taller de expresión corporal, en una sesión de risoterapia y en los actos conmemorativos del Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, celebrado cada 3 de diciembre.

Con estos primeros pasos, Ayuntamiento y asociación sientan las bases de una colaboración que aspira a consolidarse en los próximos años.

