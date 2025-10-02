Picanya sacará a concurso la reforma de calles, jardines y arbolado

Paco Moreno Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 10:45 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Picanya ha recibido la comunicación por parte del Gobierno de la aprobación de las memorias presentadas respecto a las necesidades de reparación y mejora de la red viaria (calles, aceras, señalización, mobiliario urbano...) y también de los espacios ajardinados y arbolado de las calles, según ha informado el Ayuntamiento este jueves. En total, el Consistorio dispone de 71 millones para el conjunto de la reconstrucción del municipio.

Esta aprobación supone pasar al siguiente paso administrativo que es la licitación de las obras para proceder, una vez adjudicadas. Los daños por a dana afectaron a las calzadas, aceras, arbolado, señales y el deterioro de todo el mobiliario urbano, incluyendo bancos, papeleras, puntos limpios, pilonas y carriles bici.

El origen los daños ha sido, por un lado, la propia afección por las corrientes y fuerza del agua y de los arrastres que transportaba el agua de la inundación por el desbordamiento del Barranco del Poyo, y por otra, las afecciones producidas derivadas de las labores de eliminación de restos y de materiales arrastrados de gran tonelaje y para dar acceso a los vehículos de emergencia (vehículos militares, bomberos), dotar de la funcionalidad a la calzada, retirada de vehículos y utensilios arrastrados, eliminación de barro, señalización y mobiliario urbano destrozado.

La acumulación de agua y barro durante un tiempo prolongado también ha generado afección por anegación de las infraestructuras, provocando daños que a corto plazo no tienen una visibilización pero que sí afloran en el medio plazo. Por ejemplo, la acumulación prolongada de agua en los firmes (pavimentos) causa varios daños estructurales y funcionales, incluyendo fisuras, grietas, hundimientos y deterioro del material. La infiltración de agua debilita las capas inferiores del firme, reduciendo su capacidad de apoyo y aumentando la probabilidad de fallos, sobre todo en circunstancias de sobrecarga del firme por tráfico de vehículos y maquinaria pesada.

Del mismo modo, las labores propias posteriores a la dana han repercutido en un deterioro de los pavimentos de la calzada y de las aceras, y elementos de urbanización, dado que las infraestructuras viarias preexistentes (proyectadas para una zona residencial de baja densidad) no estaban diseñadas para soportar todo el tráfico pesado de maquinaria de gran tamaño días. Este hecho es exactamente lo que se ha producido en los viales de estas zonas de Picanya durante varias semanas, generando numerosos desperfectos en los pavimentos.

Respecto a las condiciones en que se encuentran los parques, jardines y zonas verdes son muy difíciles, en cuanto a la pérdida tanto de zonas de pradera, plantas arbustivas, plantas aromáticas, arbolado y se han perdido las instalaciones de riego por aspersión y de goteo, Asimismo, debido a la actividad de maquinaria pesada se han producido roturas lo que puede llevar a futuras caídas de ramas o enfermedades en el arbolado.

