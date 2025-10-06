Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Polideportivo en Picanya que será objeto de una reconstrucción. LP

Picanya saca adelante la reforma de otra instalación municipal tras la dana

El Ayuntamiento prepara un concurso para una inversión de 640.000 euros

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:03

El Ministerio de Política Territorial ha aprobado, sin enmienda alguna, la memoria enviada por el Ayuntamiento de Picanya para la reconstrucción del pabellón deportivo municipal por los destrozos de la dana, una inversión estimada de 617.446 euros.

El siguiente paso será la licitación de las obras, informaron este martes fuentes municipales. Entre las intervenciones previstas se habla de la red de saneamiento y drenaje, donde se incluyen sumideros, pozos y arquetas, todos atascados por el barro acumulado el pasado 29 de octubre.

El ascensor quedó fuera de servicio, lo mismo que el equipo de bombeo de agua. Todos los pavimentos serán sustituidos, al igual que las puertas, al igual que elementos estructurales y de las fachadas. Todo lo que está por debajo de la cota de la calle quedó destrozado.

En Picanya hay dos obras de reconstrucción ya finalizadas, una escuela infantil y la línea de Metrovalencia, mientras que otras nueve están en marcha. Además, pendientes de aprobación se encuentran parques infantiles, un local para Servicios Sociales, oficinas municipales o numerosas obras de reurbanización.

Sobre esto último, los tres polígonos industriales del municipio quedaron dañados, también por el paso de vehículos pesados en los primeros meses de intervenciones de emergencia, sobre todo la retirada de barro y enseres.

En varios edificios municipales (Ayuntamiento, aparcamiento, sala exposiciones, biblioteca...) los ascensores quedaron fuera de servicio. También se ha planteado un nuevo muro de contención y paseo peatonal entre las calles Sol y Valencia.

