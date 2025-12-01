Picanya renovará los juegos infantiles en los parques

P. M. VALENCIA Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:22 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Picanya anunció este lunes la renovación de todos los juegos infantiles en los parques del municipio, dentro del plan de reconstrucción del municipio tras la dana. Aunque ya se había adelantado gran parte del trabajo, la dana obligó a replantearse por completo esta inversión.

Así, se hará con fondos estatales para la reconstrucción. «La renovación (e incluso ampliación) de los parques infantiles de nuestro pueblo se desarrollará en diferentes fases y supone para todos ellos la sustitución integral del pavimento de amortiguación, la renovación completa de los juegos infantiles con materiales más modernos y propuestas más dinámicas y variadas, aun incorporando elementos de acceso inclusivo y adaptado, así como la instalación de luminarias, aceras sombra, fuentes u otras», señalaron.

La fase 1 era la más desarrollada antes de la dana y por tanto, de la que se pudo preparar el proyecto de renovación de forma más rápida. Incluye parques como el parque junto a la guardería infantil (calle Corts Valencianes), el parque de la plaza Manuel Broseta (Mercado Municipal) y el parque del paseo de les Lletres. La memoria de renovación de estos tres parques ya ha sido aceptada por parte del Gobierno y se encuentra en avanzada fase de licitación.

En cuanto a la segunda fase, la memoria de renovación de los siguientes parques ya ha sido presentada, por parte de los servicios técnicos municipales, ante el Gobierno para su valoración. En este listado aparecen parques como el parque Europa (calle Hospitalaris), el parque Jaume I, el parque Panazol, el parque de la avenida Pablo Iglesias (la hormiga), la avenida Primavera donde no sólo se renovará el parque actual sino que se creará uno nuevo en la zona de jardín frente al supermercado.

En el caso del parque de las Albizias, en la avenida Santa María del Puig se está trabajando un proyecto más ambicioso en el que se plantea la renovación integral de todo el parque que sería remodelado prácticamente por completo.

En el parque Bonavista, está situado en la calle Valencia y esa zona verde tiene prevista ya su renovación dentro de los trabajos de modernización de todo el conjunto de edificios junto a los que se ubica, en el borde del barranco del Poyo, donde el Ayuntamiento está a punto de adjudicar la consolidación del talud y la construcción de un paseo peatonal..

Temas

DANA

Picanya