Picanya reconstruirá las nuevas calles tras la dana con pavimentos y jardines drenantes Las islas de contenedores y los bancos se anclarán al suelo para que no floten en caso de inundaciones y agraven los daños de arrastres

Tramo del barranco del Poyo a su paso por Picanya. Al fondo, el talud donde se hará un muro de contención.

Paco Moreno Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Picanya abrirá este viernes las ofertas presentadas al concurso que adjudicará la asistencia técnica de cara a la reurbanización de las calles más maltratadas por la dana del pasado año. Con la denominación de Zona 1, comprende la parte del municipio que se encuentra en una cota más baja y próxima al barranco del Poyo.

Una combinación letal para la noche del 29 de octubre del pasado año y que dejó numerosas infraestructuras tocadas, entre ellas las propias calles, De ahí que de cara a la reurbanización de la mayoría de ellas, el gobierno municipal haya marcado los criterios de cómo quiere que quede Picanya tras la reconstrucción.

El concurso para la asistencia técnica tiene un presupuesto de 151.840 euros y abarca más o menos la mitad del casco urbano. Hay una palabra que aparece continuamente en casi todos los apartados: drenante.

Y es que la voluntad de los responsables municipales es que Picanya sea una «esponja» en caso de fuertes lluvias, de tal manera que se reduzca el riesgo de encharcamiento. Con fenómenos como la dana poco se puede hacer, pero al menos se trata de conseguir una ciudad resiliente.

De ahí que en el anteproyecto que sirve de base al concurso se habla de pavimentos drenantes cuando se refiere al material para el reasfaltado de las calles. «Para la restitución de los nuevos pavimentos en la calzada se han previsto mezclas bituminosas drenantes», se indica. Pero no es la única vez que aparece, dado que ocurre lo mismo con los carriles bici que se van a reparar, el arbolado o las pequeñas zonas verdes. «En los alcorques y zonas verdes, incluso en algún tramo del propio carril bici, cuando el espacio accesible está más limitado, para garantizar la accesibilidad en entorno consolidado se prevé la ejecución de pavimentos con material compuesto por árido y resinas aglomerantes que forman una superficie rígida y a su vez drenante».

Como se ha dicho, el término aparece una y otra vez, pero no es la única referencia a las inundaciones. Cuando habla de los modelos de mobiliario urbano (bancos y papeleras), así como los contenedores de basura, el criterio no puede ser más claro. Antes que nada, justifican que se trata de modificaciones de escaso presupuesto y muy justificadas, con el fin de superar la revisión de la memoria del Ministerio de Política Territorial, algo que ya se logró. Los Ayuntamientos pueden disponer de las ayudas para la «reconstrucción» de las infraestructuras dañadas, por lo que tienen poco margen para plantear otras soluciones.

Como se ha dicho, los técnicos justifican la solución para el mobiliario y los contenedores diciendo que las modificaciones planteadas «son muy pocas y de escaso impacto, y tienen que ver con la confección de SUDS (Sistemas de Drenaje Urbanos Sostenible, mejora de la capacidad de drenaje) y la reducción de riesgos para las personas en caso de avenidas y desbordamientos, mediante la fijación de elementos urbanos que puedan ser arrastrados por futuras catástrofes como son los contenedores, mobiliario urbano o las paradas de autobús», señalan.

En la dana, el arrastre de los contenedores fue determinante para que bloquearan las puertas de numerosas viviendas en bajos, lo que dificultó los rescates. Así se quiere actuar en las calles delimitadas por el barranco del Poyo, desde la avenida Generalitat hacia el este hasta la calle Zenobia Camprubí. Dentro del municipio es conocida como la zona del paseo de la Primavera, por una de las avenidas principales.

Concurso para el muro de contención

La Mesa de Contratación tiene también a punto de adjudicación la construcción de un muro de contención y un paseo peatonal en un lateral del barranco del Poyo, entre las calles Sol y Valencia. Se trata de una de las obras más llamativas y la primera en la que un Consistorio actuará directamente en el cauce para este propósito. Al concurso, por 2,19 millones de euros, se han presentado la UTE CLEOP S.A.- Globalkeep S.L.U., FCC Construcción S.A. y Grupo Bertolín.

De momento se ha hecho pública la puntuación del apartado de elementos de juicio de valor, la parte técnica, mientras que falta por conocer la oferta económica. El muro servirá también para conectar con una zona peatonal salpicada de jardines la pasarela María Cambrils con el puente de la calle Valencia.

Una parte será financiada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, y el resto provendrá de fondos de reconstrucción del Gobierno. Incluirá también un carril ciclista y todos los materiales se regirán por el mismo criterio de las obras de reurbanización proyectadas para el resto del municipio.