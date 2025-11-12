Picanya destinará fondos de la reconstrucción a la compra de solares inundables El alcalde Almenar afirma que se mantiene l aoferta de adquisición de viviendas afectadas por la dana en una zona junto al barranco del Poyo

Paco Moreno Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:31

El Ayuntamiento de Picanya utilizará el último decreto del Gobierno para la adquisición de suelo residencial inundable, según confirmó ayer el alcalde Josep Almenar. La medida pretende aportar más flexibilidad a los fondos otorgados por el Ministerio de Política Territorial, en total 1.745 millones de euros, destinados a la reconstrucción de los municipios tras la dana.

Almenar no especificó las zonas, aunque sobre el papel el Consistorio debe decidirlo antes de finales de febrero, cuando deben presentarse las últimas memorias para su aprobación. No obstante, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, dio por sentado el pasado viernes que se ampliará el plazo.

El decreto permite también que los Consistorio destinen fondos de la reconstrucción para obras de consolidación y mejora de los barrancos en los tramos urbanos. En Picanya ya se adelantaron a esta medida con un proyecto que afianza el talud y en la parte superior se abre un paseo peatonal, en la calle del Sol y en la parte que sigue hasta el puente de la calle Valencia, ahora en obras.

En Picanya ya se han derribado algunas viviendas en la calle Almassereta, donde el Ayuntamiento ha ofrecido a los vecinos la compra de los inmuebles. «Llevamos siete u ocho», dijo Almenar acerca de una actuación que permite también el acceso de un puente en construcción. A pesar de que la oferta sigue abierta, el Ayuntamiento no ha tomado ninguna decisión sobre los propietarios que quieran una licencia de rehabilitación de sus casas, prácticamente todas afectadas por la dana del año pasado.

El primer edil matizó que, aunque de momento no se concederá licencias de obras, se está también a lo que diga la Generalitat, dedicada a la revisión del Patricova, el documento autonómico que delimita las zonas inundables y los usos permitidos. «En el urbanismo, no sólo deciden los Ayuntamientos», consideró.

Aguas arriba de la calle Almassereta, en el barranco del Poyo siguen las obras de una pasarela peatonal que irá desde la calle del Sol a la avenida Ricado Capella. Un inmueble de esta última, donde recae el acceso al paso para viandantes, también desaparecerá tras su derribo.

En la actualidad está apuntadao y rodeado por la valla de obras de la pasarela. Almenar comentó que se aprovechará la demolición para reordenar las aceras y la calzada de esta parte de la ribera del Poyo, que a escasa distancia se beneficiará de una ampliacion del cauce ya aprobada por la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Picanya ha terminado ya varias obras de la reconstrucción y tiene otras en plena ejecución. En total, el Ayuntamiento gestionará 71,1 millones de euros del Ministerio de Política Territorial., además de las aportaciones para la red de alcantarillado, entre las partidas más cuantiosas.